To nie Tom Cruise. Profil na TikTok ze świetnymi deepfake. Wielu dało się nabrać [wideo]

Genialne filmiki imitujące gwiazdora z Mission Impossible

Autor projektu deeptomcruise do tej pory oficjalnie się nie ujawnił

Profil deeptomcruise nie ma już niestety żadnej zawartości na TikToku / Foto: Instalki.pl

W ostatnim czasie konto, które przez wielu było uznawane za osobisty profil Toma Cruisa, stało się popularne na. Kanał zdobył 1,1 miliona polubieni i 380 tysięcy obserwujących, a także 12 milionów wyświetleń w sumie na trzech opublikowanych filmach. Na pierwszy rzut oka mogło wydawać się już jasne, że to nie profil aktora, ale sporo internautów dało się oszukać.Zapewne celem nie było wprowadzenie w błąd, tylko prezentacja doskonałej jakości technologii, w końcu sama nazwa profilu wszystko wyjaśnia i nie była w żaden sposób zamaskowana - deeptomcruise. Innymi słowy od razu było wiadome, że to tylko materiały deepfake imitujące postać Toma Cruise. Jednak jakość efektów specjalnych przerabiających twarz aktora na Toma Cruise była tak dobra, że wielu się nabrało. I trzeba przyznać, że filmy robią naprawdę wielkie wrażenie.W rozmowie dla Times, ekspert w tematyce deepfake Henry Ajder stwierdził, że klipy wideo na kanale deeptomcruise są blisko szczytu na poziomie 5 proc. wśród wszystkich najlepiej jakościowo wykonanych deepfake. Oczywiście można znaleźć pewne nieścisłości jeśli się przyjrzymy np. deepfakeowy Tom Cruise wygląda nieco młodziej niż obecnie, a także zdaje się być nieco wyższy niż prawdziwy. Ale i tak, to tylko niuanse, na które większość użytkowników sieci nie zwróciło uwagi.Nie jest jasne, kto stoi za profilem, ale wiele wskazuje na to, że jego autorem jest belgijski twórca efektów specjalnych Chris Ume, a aktorem odgrywającym Toma miałby być Miles Fisher znany z innych deepfake Toma. Niestety wszystkie trzy filmy nie są już dostępne na kanale deeptomcruise. Ale co raz wstawiło się do sieci, zwykle nie ginie nieodwracalnie. Omawiane przykłady deepfake można zobaczyć chociażby na YouTube, gdzie kilku internautów udostępniło ich kopie.Nie jest jasne, czy wideo zostało zdjęte przez samego twórcę profilu, czy jednak maczał w tym palce TikTok. Raczej firma nie skasowała zwartości, bo już wcześniej twierdziła, że nie ma powodu do ingerencji. W końcu tak jak na początku opisałem, nazwa profilu mówi wszystko o tym, jakich filmów należy się spodziewać, więc materiały nie miałyby wprowadzać w błąd.Źródło i foto: deeptomcruise @ TikTok / metro