Netflix: z platformy zniknęło dziś 40 produkcji. Wśród nich kultowe filmy

Pożegnajcie się z częścią biblioteki Netflixa

Lista produkcji:





40 dni i 40 nocy - 2002

Anakonda - 1997

Anioły i Demony - 2009

Baby Driver - 2017

Bliscy nieznajomi - 2018

Broń pierwszego wyboru - 2018

Czarownica - 2005

Dudley Doskonały - 1999

Dziewczyna moich koszmarów - 2007

Dzikie żądze - 1998

Fifty - 2015

Flowers - 2014

Gorączka sobotniej nocy - 1977

Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta - 2005

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe - 2009

Kod da Vinci - 2006

Los Angeles w ogniu - 2017

Maska Zorro - 1998

Moja dziewczyna wychodzi za mąż - 2008

My Honor Was Loyalty - 2015

Na linii ognia - 1993

Nieproszeni goście - 2009

Nietykalni - 1987

Nieznany - 2015

Night Fare - 2016

Norbit - 2007

Norweski speed 2 - 2016

Nowe przygody Lucky Luke'a - 2001

Obsesja - 2009

Obłędny Rycerz - 2001

Osoby, które możesz znać - 2016

Podwójne kłopoty wracają - 2013

Policja zastępcza - 2010

Spider-Man 2 - 2004

Spider-Man 3 - 2007

Spider-Man - 2002

Striptease - 1996

Tammy - 2014

The Ring - 2002

Women at War (1939–1945) - 2015

Zabić Hitlera! Diabelne szczęście zbrodniarza - 2015

21 - 2008

Nie tak dawno informowaliśmy Was o nowościach, które pojawią się w marcu zarówno na Netflixie , jak i HBO GO . Na listach widniały kinowe hity oraz te mniej znane produkcje. Niestety teraz przyszedł czas na poinformowanie o treściach kończących swój (być może tymczasowe) na jednej z amerykańskich platform.W serwisie Upflix pojawił się właśnie spis filmów i seriali, które zostały dziś (2.03) usunięte z Netflixa.Niektórzy zapewne zasmucą się z utraty „Los Angeles w ogniu” czy trylogii Spider-Mana z Tobeyem Maguire’em. Oczywiście należy mieć na uwadze, że licencje mogą w pewnym momencie zostać odnowione.Oznacza to, iż w przyszłości wszystkie zlikwidowane treści ponownie być może zagoszczą na Netflixie. Pełen zapis usuniętych produkcji (wraz z datami premier) znajdziecie poniżej.W komentarzach możecie dać znać, za którymi filmami/serialami najbardziej będziecie tęsknić.Źródło: Upflix / Foto. Netflix