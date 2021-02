5 lat Netflixa za darmo? Wystarczy złapać sześcian

Złap sześcian i wygraj 2074 dni Netflixa za darmo

Netflix za darmo? Proszę bardzo - i to na 2074 dni. Taką niespodziankę dla internautów przygotowano z okazji premiery serialu "Plemiona Europy" na najpopularniejszej na świecie platformie VOD. Wszyscy pragnący zawalczyć o tą oraz kilka innych nagród powinni wziąć udział w rywalizacji o nazwie "Złap sześcian".Aby stanąć do walki o bezpłatnego Netflixa i wiele innych atrakcyjnych nagród (łącznie nagrodzonych będzie 46 osób), należy wziąć swój smartfon lub tablet w dłoń i udać się na stronę konkursową, znajdującą się pod tym adresem . Uwaga: w zabawie nie da się uczestniczyć z poziomu laptopa lub komputera stacjonarnego. "Złap sześcian" to gra wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną, w której musicie wykazać się sprytem i zręcznością. Pamiętajcie: chodzi o wykręcenie jak największego rezultatu.Osoba z najlepszym wynikiem otrzyma:W grę grać można do 1 marca. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona po 5 marca.Serial "Plemiona Europy" rozgrywa się w postapokaliptycznej rzeczywistości, w której Europie podzielonej na mikropaństwa i targanej wojnami grozi zagłada. Niemiecka produkcja zrealizowana została m.in. przez twórców doskonałego serialu Dark. Niestety, jej oceny są nieco niższe od tych przyznawanych poprzedniej superprodukcji. Czy warto obejrzeć "Plemiona Europy"? Zerknij na poniższy zwiastun, obejrzyj pierwszy odcinek serialu i... sam oceń!Źródło: zlapszescian