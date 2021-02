Muzyki słucha się głównie przez platformy streamingowe. Nowy raport to potwierdza

Platformy streamingowe zdominowały rynek

Źródło: RIAA

Żyjemy w dobie digitalizacji. Coraz mniej popularne stają się fizyczne nośniki – zarówno jeśli chodzi o gry, filmy czy muzykę. Ba! Spora część producentów np. laptopów zupełnie zrezygnowała już z umieszczania czytnika płyt w swoich sprzętach. Można dyskutować o preferencjach, ale chyba raczej już nikt nie ma wątpliwości o cyfrowej dominacji. Potwierdzają to wszystkie raporty.Recording Industry Association of America (zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki) zaprezentowało właśnie podsumowanie minionego roku jeśli chodzi o przychody branży muzycznej w USA. Raczej nikogo nie zdziwi informacja, że większość utworów została odsłuchana przy pomocy platform streamingowych., co oznacza wzrost o 9,2 procent w porównaniu z rokiem 2019. Jak się okazuje, 10,1 miliarda dolarów z tej sumy to przychód pochodzący z platform streamingowych. Tym samym mamy do czynienia z piątym rokiem z rzędu, kiedy „cyfrowe piosenki” notują zauważalny wzrost.Co ciekawe, 7 miliardów dolarów wygenerowały dwie usługi –. Ponadto, w zeszłym roku przybyło (w samych Stanach Zjednoczonych) ponad 15 milionów nowych użytkowników tego typu platform. Korzysta z nich aktywnie 75,5 milionów osób. Rezultat robi wrażenie.Coraz bardziej modne zaczęło się jednak robić słuchanie muzyki z płyt winylowych. Ten format wygenerował o 29,2 procent (619 milionów dolarów) więcej pieniędzy niż w 2019 roku. Jestem niezwykle zaintrygowany, czy mamy do czynienia z chwilowym trendem.(przynajmniej na korzyść fizycznych nośników). Mało osób też decyduje się na zakup cyfrowych plików. Większość po prostu woli płacić raz na miesiąc za dostęp do milionów utworów. Należysz do tego grona?Źródło: Engadget , RIAA / Foto. pixabay.com (Fotorech)