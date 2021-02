HBO GO ze świetną ofertą na marzec. Pojawi się wiele hitów

HBO GO przywita marzec filmowymi hitami

Platformy streamingowe każdego miesiąca wzbogacają się o zestaw nowych treści. Zazwyczaj są one prezentowane nieco wcześniej, by potencjalni konsumenci ewentualnie zdecydowali się na wykupienie abonamentu. Oczywiście jest to także zachęta dla tych aktywnych użytkowników, by nie decydowali się na rezygnację z członkostwa.Netflix zaprezentował kilkanaście godzin temu swoje propozycje na marzec , więc HBO GO nie mogło być ospałe w tym względzie. Na portalu Upflix pojawiła się właśnie pełna lista produkcji, które pojawią się niedługo na platformie. Cóż - jest na co czekać.Jak się okazuje, biblioteka HBO GO zostanie poszerzona o między innymi wszystkie filmy z serii “Hobbit” oraz “Władcy Pierścieni” w wersji rozszerzonej. Pojawi się też trylogia “Ojca Chrzestnego”. Jeśli więc mieliście w planach nadrobienie kilku klasyków (lub obejrzenia po raz pierwszy), to chyba nie będzie lepszego momentu.