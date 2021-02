Powstała moneta w kształcie figurki Geralta z Rivii. To pierwsza taka na świecie

Figurko-moneta z "Wiedźmina" dla kolekcjonerów

Majestatyczna poza Geralta została wykuta w srebrze z zachowaniem wszelkich detali. Słynne miecze Wiedźmina zostały wyeksponowane, a dodatkowo miecz w ręku Geralta ozdobiono pismem runicznym. Nie zabrakło również amuletu cechu Białego Wilka, dumnie spoczywającego na szyi Wiedźmina. Szerokość figurki to 85 mm, długość 95 mm, a wysokość 152,6 mm. Każda moneta posiada numerowany rant.

„Wiedźmin" to nie tylko książki, seriale oraz gry, ale także mnóstwo gadżetów. Fani marki mają w czym przebierać - począwszy od koszulek, kubków, a skończywszy na figurkach za kilkanaście tysięcy złotych. Właśnie o tych ostatnich przedmiotach chcielibyśmy dziś pomówić.Mennica Gdańska zaprezentowała bowiem dosyć niecodzienny projekt. Mowa o monetach w kształcie figurki przedstawiającej Geralta z Rivii. Warto dodać, iż to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na świecie. Trudno więc przejść wobec niego obojętnie.Głównym bohaterem jest tu moneta wykonana z litego srebra o wadze 1 kilograma. Zostałai trzeba przyznać, że prezentuje się zjawiskowo. Jak możemy przeczytać na stronie Mennicy Gdańskiej:Co warto zaznaczyć, nakład monety (o nominale 50 $) ograniczono do. Jej aktualna cena niewątpliwie więc będzie regularnie rosnąć. Druga figurka z kolei waży 5 uncji i można ją zakupić w przedsprzedaży za 2999 złotych . W tym przypadku pojawi się 1000 egzemplarzy.To jednak nie wszystkie niespodzianki. M, a dokładnie 12 (włącznie z tą zaprezentowaną). Każda będzie nawiązywać do konkretnej postaci lub powieści autorstwa Andrzeja Sapkowskiego i ukazywać się co roku.To co, skusicie się?