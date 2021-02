Dźwięki Samsunga i Apple naśladowane przez ludzi. Posłuchaj iPhonów i Galaxy S

Macie Samsungi Galaxy S albo iPhony? Na pewno rozpoznacie te dźwięki

Gry, filmy i wiele coverów popularnych piosenek

Miesiąc temu mogliście przeczytać o nietypowym filmie azjatyckiego zespołu MayTree. Wokaliści wykonują covery najróżniejszych utworów a capella wykorzystując wyłącznie swoje głosy, więc zastępują nimi także instrumenty muzyczne. Poza typowymi piosenkami, ostatnio zajęli się też dźwiękami związanymi z elektroniką.Pod koniec stycznia, a kilka dni temu opublikowali materiał, który powinien spodobać się wielbicielom smartfonów Samsunga. Możecie w nim usłyszeć interpretacje takich odgłosów, jak startowy motyw smartfonów z linii Samsung Galaxy S (S, S2, S6, S8, S9 i S10), a także podłączenia ładowarki. Trochę szkoda, że nie zdecydowano się na inne powiadomienia czy firmowe dzwonki, tak jak miało to miejsce w materiale na temat iPhonów.Tak, kanał MayTree i stojący na nim Koreańczycy już kilka razy sięgali po motywy związane z technologią. Poza Windosem i Samsungiem, dwa tygodnie temu stworzyli też kompilację dla smartfonów Apple iPhone. Usłyszymy w niej muzykę włączania, kilka różnych popularnych dzwonków, sygnał niskiego poziomu baterii, wiadomości (razem z ruchami wykonującego go wokalisty, wyszedł całkiem zabawnie), alarm, charakterystyczny tri-tone czy dźwięk blokowania ekranu.Rządni kolejnych wrażeń z technicznego podwórka? Co prawda nie znalazłem więcej nawiązań do sprzętów, ale możecie posłuchać coveru głównego motywu muzycznego Tetrisa czy utworów znanych z serii Mario. Poza tym artyści prezentują swoje interpretacje różnych popularnych piosenek, które zapewne znacie z radia czy usług streamingu muzyki.Ale znalazł się też rodzynek w postaci zbioru muzyki puszczanej na początku seansów filmów takich wytwórni jak 20th Century Fox, Disney, Universal, Columbia czy Warner Bros Pictures. Warto zapoznać się z filmami na kanale MayTree. Ciekawe, co jeszcze zaprezentują w przyszłości mając na uwadze tematykę komputerów, gier, smartfonów czy innej elektroniki.Źródło i foto: MayTree @ YouTube