Netflix pobierze dla Ciebie filmy i seriale, które mogą Ci się spodobać

Sprytne rozwiązanie Netflixa

Na przestrzeni lat Netflix został udoskonalony pod wieloma względami, otrzymując niejedną ciekawą i przydatną funkcję. Tak się składa, że ten właśnie doczekał się kolejnej. Dzięki niej aplikacja automatycznie pobierze na Twoje urządzenie filmy i seriale, które jej zdaniem mogą Ci się spodobać - tak aby w przypadku braku dostępu do Wi-Fi lub Internetu w ogóle zawsze czekało na Ciebie coś do obejrzenia., bo tak brzmi nazwa nowej funkcji, stanowi rozszerzenie funkcji Inteligentnego pobierania, która usuwa obejrzane przez Ciebie odcinki seriali i zastępuje je kolejnymi, pobranymi przy dostępie do sieci Wi-Fi. Funkcja Pobrane dla Ciebie pobiera jednak nie tylko seriale, ale również filmy. Mowa o niemal wszystkich treściach dostępnych w katalogu Netflixa – niemal wszystkich ze względu na pewne licencyjne ograniczenia. Zatem, dzięki niej masz szansę odkryć wiele interesujących filmów i seriali.Aplikacja Netflixa rzecz jasna pozwala ustalić, ile miejsca w pamięci smartfonu chcemy zarezerwować dla treści, które zostaną pobrane. Mowa o maksymalnie 5GB przestrzeni dla pojedynczego profilu. Pobieranie filmów i seriali rozpocznie się, gdy tylko smartfon połączy się z siecią Wi-Fi.Netflix wczoraj rozpoczął udostępnianie nowej funkcji wszystkim użytkownikom urządzeń z systemem Android, także w Polsce. Tak więc, jeśli jeszcze nie możesz z niej skorzystać, powinno się to zmienić niebawem. W przyszłości zadebiutuje ona także na smartfonach z iOS – wkrótce rozpoczną się jej testy na tej platformie.