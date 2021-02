Play podnosi ceny. Drożej w ofercie na kartę

Podwyżka cen w Play

"23 marca 2021 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert – za wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które opisaliśmy tam jako Bezpłatne"

Złe wieści dla osób korzystających z usług operatora Play. Fioletowy operator zapowiedział podwyżkę cen połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych oraz stacjonarnych. Stanie się to już 23 marca 2021 roku. Zmiany dotyczą oferty na kartę w Play, ale także wszystkich klientów sieci Red Bull Mobile.Zmiana cennika dotyczy ofert na kartę (oferty głosowej oraz oferty internetu mobilnego) świadczonych pod markami Play i Red Buil Mobile. Cena minuty połączenia w Play wzrośnie z 35 groszy do 39 groszy. Użytkownicy "Play na Kartę odNowa" zapłacą wkrótce 45 groszy za minutę połączenia, zamiast dotychczasowych 39 groszy.Podwyżka w Play i Red Bull Mobile obejmuje również SMS-y. Cena za wysłanie wiadomości tekstowej wzrośnie z 20 do 25 groszy. Drożej użytkownicy sieci od 23 marca bieżącego roku zapłacą 45 groszy za MMS-y wysyłane na e-mail oraz w roamingu w strefie Euro. Podwyżka ta nie dotyczy osób korzystających z "Play na kartę odNowa".- czytamy w komunikacie.Osoby korzystające z przeróżnych pakietów mogą spać spokojnie, jednakże muszą zadbać o to, aby na ich kontach zawsze znajdowały się odpowiednie środki na ich odnowienie.Źródło: Play