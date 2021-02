Granat jako kontroler? Streamer przeszedł za jego pomocą popularną grę

Owoc granatu kontrolerem

Na rynku nie brakuje trudnych gier. Choć dla niektórych pokonanie postawionych przez nich wyzwań może stanowić niemały problem, istnieją gracze, którzy celowo utrudniają sobie w nich zabawę jeszcze bardziej, na przykład sięgając po nietypowe kontrolery – głównie po to, by wyciągnąć z nich jeszcze większą satysfakcję. Właśnie tego dokonał ostatnio pewien streamer, który postanowił przejść popularnego roguelike’a – Hades – z pomocą kontrolera w postaci… owocu granatu.Wspomniany streamer, Rudeism, samodzielnie zamienił owoc granatu w kontroler. Dokonał on tego, sięgając po zestaw edukacyjny przeznaczony do tworzenia domowych wynalazków – Makey Makey. Mężczyzna połączył kablami pochodzącymi z zestawu kilka kawałków świeżego owocu i przypisał poszczególnym konkretne funkcje przycisków tradycyjnego kontrolera.Zanim Rudeism zdołał stworzyć działający owocowy kontroler, minęło sporo czasu. Niemniej, po godzinach wielu nieudanych prób w końcu mu się to udało. Zaskakujące jest jednak nie tylko to, że streamer dokonał takiego wyczynu, ale również to, jak dobrze Rudeism radził sobie z obsługą kontrolera.Jak już wspomniałam, wykorzystując kontroler w postaci owocu granatu, Rudeism postanowił przejść grę Hades – produkcję charakteryzującą się bardzo wysokim poziomem trudności (i bardzo wysoko ocenianą na Steamie). To mu się rzecz jasna udało, co potwierdzają nagrania transmisji z Twitcha oraz wideo, którym streamer podzielił się w serwisie Youtube.Cóż, Rudeism dokonał naprawdę niesamowitego osiągnięcia. W końcu owoc granatu nie mógł być zbyt responsywnym (i zbyt wygodnym w obsłudze) kontrolerem. Podejrzewam, że gry streamer wróci do tradycyjnego kontrolera lub klawiatury i myszy, zacznie je doceniać zdecydowanie bardziej. Tak byłoby w moim przypadku.Jestem ciekawa, na jakie kolejne szalone pomysły Rudeism wpadnie w przyszłości. Realizując je z pewnością sprawi frajdę nie tylko sobie, ale również swoim widzom i innym internatom.Źródło: Rudeism, fot. tyt. Rudeism