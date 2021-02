Mortal Kombat wkrótce w kinach i HBO Max. Trailer sprawia świetne wrażenie [wideo]

Znane postaci z konsol, automatów i PC powracają na duży ekran

Nowy film Mortal Kombat ma być soczysty i pełen mocnych ciosów jak gry

Ekranizacje gier wideo zwykle kończą się niezbyt dobrze. Szczególnie jeśli weźmiemy na tapet dorobek Uwego Bolla, który swojego czasu produkował kolejne "hity" wręcz taśmowo. Aż dziwne, że posiadacze praw do danych marek wciąż podpisywali z nim nowe umowy. Jednak jest kilka chlubnych wyjątków przenoszenia historii z monitorów na duże ekrany, które podobały się widzom.Jednym z nich jest Mortal Kombat. Nie był to może film wybitny i są lepsze pozycje będące adaptacjami elektronicznych przygód z innych uniwersów, ale ta i tak przypadła do gustu miłośnikom serii. Kolejne części były niestety gorsze. Najnowsza wersja, to zupełnie nowa adaptacja bez powiązania z dotychczasowych kinowym cyklem, więc dostaniemy historię opowiedzianą w inny sposób. Za reżyserię odpowiada Simon McQuoid, a scenariusz przygotował Greg Russo.Na trailerze filmu tworzonego przez Warner Bros Pictures można zauważyć przynajmniej przez ułamek sekundy takie postaci jak Sonia, Scorpion, Sub Zero, Raiden, Goro, Kitana, Mileena, Liu Kang, Kung Lao, Jax, Kano i Shang Tsung. Przynajmniej takie postaci sam zauważyłem w trailerze i potwierdziłem to z oficjalnym opisem pod wideo na YouTube. Co ciekawe, brakuje Johnnego Cage'a, a przynajmniej nie widziałem wzmianki o nim. Wizualnie stylistyka zdaje się nawiązywać do ostatniej odsłony serii znanej z komputerów i konsol - Mortal Kombat 11.Zapowiedź wideo jest specjalnie zmontowana i dobór scen ma zachęcić potencjalnych odbiorców, ale i tak na jego podstawie można przypuszczać, że film ma potencjał. Na pewno nie będzie zbyt ugrzeczniony, bo dostał w USA kategorię wiekową R, a w wywiadach ekipa wspominała o umieszczeniu fatalities w końcu na dużym ekranie. Czy film faktycznie będzie solidny, przekonamy się już za dwa miesiące. Premiera przewidziana jest na 8 kwietnia. Produkcja ma pojawić się w kinach i na platformie streamingowej HBO. Jako pewną ciekawostkę można dodać, że popularny motyw muzyczny kojarzony z Mortal Kombat usłyszymy w zmodyfikowanej i zwolnionej wersji w dwóch fragmentach zwiastuna. Czy wy też go zauważyliście?Źródło i foto: Warner Bros / własne