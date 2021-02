Microsoft pomoże przystosować gry pod potrzeby osób niepełnosprawnych

Microsoft chce, by gry serio było dla wszystkich

Źródło: Microsoft

Do części działań Microsoftu można mieć oczywiście szereg zastrzeżeń, lecz koncernowi nie można zarzucić, że nie dba o graczy z niepełnosprawnościami. Od wielu lat przygotowywane są bowiem specjalne programy/urządzenia nastawione, by z gier radość mógł czerpać dosłownie każdy.Najbardziej znanym sprzętem jest chyba Xbox Adaptive Controller , czyli kontroler do konsol Microsoftu zaprojektowany specjalnie tak, by osoby mające trudności z korzystaniem z tradycyjnych padów (lub myszy i klawiatury) mogły bez problemu korzystać z wirtualnych dobrodziejstw.Oczywiście tego typu projekt to rozwiązanie tylko jednego problemu, a mianowicie ograniczenia sprzętowego. Zupełnie innym kłopotem są same gry – nie można przecież liczyć na to, że każdy twórca zaimplementuje zestaw rozwiązań pomagającym niepełnosprawnym. Cóż – Microsoft chce się postarać, by chociaż część deweloperów decydowała się na taki szlachetny krok.W tym celu uruchomiono inicjatywę pozwalającą twórcom gier na wysłanie do giganta swojego tytułu. Ten ma zostać przeanalizowany pod kątem tego,Co ciekawe, projekt ma obejmować także „zatrudnienie” niepełnosprawnych osób. Mają one pełnić rolę testerów i sprawdzać co sprawia im największe wyzwanie w konkretnej produkcji. Takie informacje zwrotne mają pomóc z ulepszaniu gier i urządzeń.Trzeba przyznać, że takie przedsięwzięcie jest naprawdę świetne i wpisuje się w politykę marki Xbox głoszącą, iż. Pozostaje oczekiwać na rezultaty akcji.Źródło i foto: Microsoft