Dota 2 jako anime na Netflix. Znamy datę premiery

Dota na Netflix

"Fani będą zachwyceni tym, jak wykreowaliśmy w naszym dziele świat DOTA 2 i złożyliśmy w całość epicką, emocjonalną i zorientowaną na dorosłych opowieść o niektórych z ich ulubionych postaci. Animacja filmowa, aktorstwo i muzyka to po prostu najwyższy poziom. Jestem wdzięczny za Valve za wspieranie naszych kreatywnych ambicji"

Nie lada gratka czeka na miłośników jednej z najpopularniejszych gier komputerowych od Valve i jednego z najchętniej ogrywanych tytułów e-sportowych. Na platformę Netflix zmierza nowe anime bazujące na Dota 2 , grze typu MOBA bazującej na modelu free-to-play., bo tak nazywa się wzmiankowany serial, składał się będzie z ośmiu odcinków.Dota: Dragon's Blood opowie historię Smoczego Rycerza (Dragon Knight) o imieniu, który jest "oddany wymazaniu plagi z powierzchni świata". Podczas swoich podróży Davion skrzyżuje ścieżki ze starożytnym smokiem i księżniczką. Jak to bywa w przypadku takich opowieści, Davion zaangażuje się w wydarzenia znacznie większe, od tych, których się spodziewał.Serial został narysowany i animowany przez Studio MIR, znane z The Legend of Korra i Netflix Voltron: Legendary Defender. Produkcja cechuje się oprawą graficzną w stylu lat 80., podobną do oryginalnego Voltrona.- powiedział scenarzysta i producent, Ashley Edward Miller. Mężczyzna pracował przy takich filmach jak Thor, Terminator: Kroniki Sary Connor i X-Men: Pierwsza klasa.Valve wypuściło Dota 2 w 2013 roku jako kontynuację Dota (Defense of the Ancients), modyfikacji MOBA do Warcraft III: Reign of Chaos firmy Blizzard.Źródło: Netflix