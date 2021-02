Netflix z licznymi nowościami. Wśród nich kultowe produkcje

Netflix - kilkadziesiąt niespodziewanych nowości

Pełna lista produkcji





Anna Karenina

Dziewczyna z portretu

Dług

Gra o miłość

Jako w piekle, tak i na Ziemi

Jurassic World

Komornicy

Ostatni dom po lewej

Przerażacze

Siódmy syn

Smak zwycięstwa

Sufrażystka

Ted 2

W cieniu jupiterów

Wierny ogrodnik

Więzienny eksperyment

Zwierzęta na wolności: Ty kontra dzicz – Film

40-letni prawiczek

American Pie 2

American Pie: Bractwo Beta

American Pie: Naga mila

American Pie: Wakacje

Czerwony smok

Człowiek z blizną

Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm

Kroniki Riddicka

Mamma Mia!

Park Jurajski lll

Park Jurajski

Paul

Powrót do przyszłości

Sekrety i grzeszki

Sztuka zrywania

Van Helsing

Każdego miesiąca przedstawiamy Wam listę nadchodzących produkcji, które w najbliższym czasie trafią na Netflixa. Zazwyczaj stanowi ona niemalże pełny obraz tego, czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o nowości, lecz nie zawsze. Streamingowy gigant czasami decyduje się na zaskoczenie swoich użytkowników poprzez niespodziewane dodanie nowych filmów i seriali.Tak jest i tym razem. Jak podaje serwis Upflix, na Netflixie zadebiutowało dziś kilkadziesiąt pozycji. Warto mieć jednak na uwadze, że nie mówimy tu o dwóch rodzajach „nowości”. Część z produkcji nigdy nie była obecna na platformie, lecz na niektóre tytuły została odnowiona po prostu licencja, co spowodowało ich przywrócenie.Zobaczymy więc ponownie np. większość filmów z serii American Pie, Powrót do Przyszłości, Kroniki Riddicka, Jasia Fasolę: Nadciąga totalny kataklizm czy Człowieka z Blizną. Poniżej znajdziecie pełną listę.Jeśli cieszycie się z powodu obecności jakiejś konkretnej produkcji, to koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu.Źródło: Upflix / Foto. Netflix