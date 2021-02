Player tylko z płatnym dostępem. Nie zobaczysz już za darmo produkcji TVN i spółki

Płać mało, ale i tak oglądaj reklamy w TVN Playerze





Trzy pakiety do wyboru - najtańszy z reklamami, a najdroższy z TV na żywo / foto. Instalki.pl - Player Z tego trendu wyłamał się właśnie TVN należący do grupy Discovery. Jego dostępny w przeglądarce internetowej, na smart TV i smartfonach oraz tabletach Player nie ma już darmowej opcji. Niegdyś dużą część seriali czy programów telewizyjnych mogliśmy zobaczyć po przebrnięciu przez reklamy. Obecnie nawet ta część oferty wymaga wykupionego abonamentu. Konkurencja z TVP VOD i Iplą od Polsatu wciąż ma wiele treści za darmo.

Bogata biblioteka treści w tym Discovery i telewizja na żywo

Pakiet kanałów telewizyjnych z najwyższej oferty abonamentu / foto. Instalki.pl - Player

Pewną typową praktyką dla polskich platform VOD powiązanych z danymi stacjami telewizyjnymi była bogata oferta własnych bezpłatnych treści. Duża część programów telewizyjnych, seriali, a czasem nawet filmów nie wymagała płacenia. Dopiero oglądanie dużych produkcji, telewizji na żywo czy innych treści premium wiązało się z opłatami.Ceny nie są bardzo wysokie, ale zastanawia inny fakt. W najtańszym wariancie jesteśmy zmuszeni do oglądania reklam. To niezbyt często spotykana praktyka na platformach VOD, gdzie właśnie reklamy są pewną formą zapłaty, jeśli właściciel serwisu nie chce realnych pieniędzy od użytkownika. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten aspekt był bardzo negatywnie postrzegany przez dotychczasowych użytkowników. Przerzucenie się na model w pełni płatny to jedno, a oferowanie niskiego pakietu tak jak dawniej z reklamami, ale już za opłatą, to niezbyt dobre posunięcie wizerunkowe.Dostępne są trzy warianty abonamentu, obecnie w promocji z pierwszym miesiącem za pół ceny, jednak będę wymieniał wartości już z pełną wysokością opłaty. Podstawowy Player z reklamami za 8 złotych na miesiąc (oficjalnie w grafikach promocyjnych ujęte jest to słowami "30 dni", ale zakładam, że chodzi o zwykłą miesięczną subskrypcję), to seriale i programy TV w tym przed premierą, kolekcja seriali Player Original, kolekcja Discovery+ i biblioteka ponad 50 filmów. Player (wariant bez reklam) za 15 złotych ma taką samą bazę, ale dodatkowo wyłącza reklamy, wybrane treści dostępne są w 4K UHD, a nawet można pobierać je i oglądać offline na podobnej zasadzie jak przy Netflixie.Ostatni Player + Kanały TV zawiera wszystkie profity standardowego pakietu bez reklam, ale firma dokłada też 27 kanałów telewizji do oglądania przez Internet: TVN, TVN 7, TTV, TVN Style, Discovery Life, HGTV, TVN 24, TVN 24 BiS, Discovery, Planete +, Animal Planet, Discovery Science, Discovery Historia, Travel Channel, nSport+, DTX, TVN Turbo, MotoWizja, Domo+, TCL, Kuchnia+, Food Network, Metro, ID, teleToon+, MiniMini+ i Ale kino+. Cena najwyższego pakietu wraz z telewizją wynosi 30 złotych na miesiąc. Oczywiście tak jak w poprzednich dwóch przypadkach pierwszy miesiąc jest taniej - za połowę tej kwoty.Źródło i foto: Własne / Player