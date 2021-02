TVP wykorzystało materiał BezPlanu bez jego zgody. Został błędnie podpisany

TVP1 wykorzystało materiał BezPlanu

"Złodzieje i żałośni amatorzy. Kto? @tvp_info! Ale po kolei... W ubiegłym tygodniu dostałem prośbę z @CaritasPolska, czy nie wystąpiłbym w programie jaki Redakcja Katolicka TVP przygotowywała na temat ich pomocy dla uchodźców z #Wenezuela. I muszę przyznać, że miałem sporą rozkminę. Bo z jednej strony uważam, że TVP na tyle już odbiega od (nigdy w Polsce zbytnio wygórowanych) standardów publicznego medium i dziennikarstwa w ogóle, ze porządni ludzie raczej nie powinni się tam pokazywać."

"Z drugiej jednak... chodziło o jakże bliską mojemu sercu #Wenezuela... Wahałem się. Ale koniec końców niechęć do występowania w propagandowym ramieniu władzy przeważyła. Ale nie chciałem robić z tego manifestu. Po prostu dyplomatycznie przemilczaniem maila z @CaritasPolska... No i teraz wyobraźcie sobie moje zdziwienie gdy w miniony weekend zacząłem dostawać informacje komentujące moje wystąpienie w TVP. Co się stało? Jak to możliwe?"

Ale to nie wszystko. Bo nie dość ze ukradli, to jeszcze nie potrafili porządnie podpisać... Bo to wcale nie jestem ja, tylko właśnie Bart... I to wszystko, przypomnijmy, za 2 miliardy rocznie z naszych podatków. pic.twitter.com/ir0YtWsqzT — Tomasz Surdel (@TomekSurdel) February 15, 2021

Redakcja TVP przeprasza

Przepraszamy Pana Tomasza Surdela @TomekSurdel oraz Pana Bartka Czukiewskiego za niewłaściwe wykorzystanie materiału i błędne podanie danych związanych z pomocą dla uchodźców z Wenezueli. Materiał nie został umieszczony na #TVPVOD i trwają pracę nad jego poprawą. — ReligiaTVP (@ReligiaTVP) February 15, 2021

Telewizja Polska zaliczyła niemałą wpadkę, a niektórzy sięgają nawet po oskarżenia o kradzież własności intelektualnej. W TVP1 wyemitowano program "Między Ziemią a Niebem", w którym bez pozwolenia wykorzystano materiały należące do Bartłomieja Czukiewskiego, umieszczone przez niego wcześniej na kanale BezPlanu w serwisie YouTube. Na domiar złego fragment reportażu z Wenezueli został błędnie podpisany i jego stworzenie przypisano Tomaszowi Surdelowi, znanemu dziennikarzowi i podróżnikowi.Odcinek "Między Ziemią a Niebem" wyemitowany 15 lutego wywołał niemałe poruszenie. Tomasz Surdel przyznał na Twitterze, że w ubiegłym tygodniu Caritas Polska zaprosiło go do udziału w programie redakcji katolickiej TVP, poruszającej temat kryzysu ekonomicznego w Wenezueli i tematyki pomocy tamtejszym uchodźcom. Tomasz Surdel odmówił.- pisał w swoich tweetach.- kontynuował.Dalej padają oskarżenia o kradzież.Do sprawy odniosła się redakcja katolicka TVP, która przeprosiła za "niewłaściwe wykorzystanie materiału" oraz "błędnie podane dane". Materiał nie trafi na platformę TVP VOD do momentu jego poprawienia. Przeprosiny opublikowane na koncie w serwisie Twitter wydają się kiepską formą zadośćuczynienia, skoro materiał emitowano w telewizji o znacznie większych zasięgach.Pan Bartłomiej Czukiewski nie skomentował sprawy na forum publicznym. Wysłaliśmy do niego zapytanie w tej sprawie.Źródło: Twitter, zdj. tyt. Tomasz Surdel @Twitter