HBO GO: z platformy zniknie ponad 40 produkcji

HBO GO - użytkownicy pożegnają się z dziesiątkami produkcji

Lista tytułów do usunięcia





Arktyka

Bez względu na cenę

Bliżej

Boso w parku

Cukier

Cztery pokoje

Człowiek Jutra

Człowiek, który kupił księżyc

Dorastając

Drżenia

Góra

Jak dama

Jestem William

Jeszcze dzień życia

Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówka

Lilo i Stitch 2: Mały feler Stitcha

Little Woods

Maestro

Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel

Małpa

Nieoczekiwana zmiana miejsc

Nona

Oni

Opowieści na dobranoc

Perspektywa

Skarb narodów

Skuci lodem

Studnia

Terytorium miłości

To niezwykle ciasto!

Uczeń czarnoksiężnika

Urodzinowa przygoda Dory

Utalentowany pan Ripley

W Proch Się Obrócisz

Weekend w Scarborough

Wymazani

Z całych sił

Zaczarowana

Złote wyjście

Śniadanie u Tiffany'ego

Światła sceny

Platformy streamingowe to niewątpliwie wynalazek uwielbiany przez sporą część społeczeństwa. W zamian za comiesięczną opłatę otrzymujemy bowiem dostęp do biblioteki mieszczącej tysiące filmów oraz seriali. Ba! Regularnie dodawane są nowe treści zwiększające atrakcyjność usługi. Wszystko ma jednak dwie strony medalu.Netflix, Amazon Prime Video czy HBO GO – wszystkie te serwisy posiadają w swojej ofercie (oprócz tytułów na wyłączność) produkcje na licencji udostępnianej przez np. wytwórnie filmowe. Świat rządzi się takimi prawami, że te licencje zazwyczaj nie są bezterminowe. W skrócie, nie można mieć pewności czy pewnego dnia ulubiony serial nie zniknie z platformy.Niedługo. Poniżej znajdziecie pełną listę produkcji, których obejrzenie przez amerykańską platformę stanie się z końcem miesiąca niemożliwe.Jeśli za którymś tytułem będziecie szczególnie tęsknić, to możecie podzielić się tym w komentarzu.Źródło: Upflix / Foto. HBO