Microsoft chciał przejąć Pinterest. Pojawiły się ciekawe doniesienia

Pinterest zostanie kupiony przez Microsoft

Strona główna serwisu Pinterest | Źródło: wł.

Microsoft ostatnimi czasy znany jest z przejmowania znanych marek i firm. Większość osób pamięta zapewne zakup Bethesdy czy Minecrafta. Nie zawsze jednak dochodzi do sfinalizowania transakcji. W historii mieliśmy do czynienia z przynajmniej kilkoma tego typu przypadkami.Gdy w Stanach Zjednoczonych rządził Donald Trump, głośno mówiło się o zablokowaniu globalnej wersji TikToka i przygotowaniu własnej. Szukano wtedy kogoś, kto podejmie się tego zadania. Rękę podniósł wtedy rzecz jasna Microsoft. Do umowy koniec końców nie doszło, lecz zapewne podsyciło apetyt giganta.Tak przynajmniej wynika z raportu Financial Times, na łamach którego poinformowano o rzekomych planach przejęcia przez koncern… serwisu społecznościowego Pinterest . Dla niewtajemniczonych – umożliwia on udostępnianie materiałów wizualnych, przeglądanie treści innych użytkowników oraz „przypinanie” tych, które najbardziej się nam spodobają lub zainspirują.Rozmowy z przedstawicielami platformy miały być prowadzone na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, lecz obecnie – podobno – utknęły w martwym punkcie. Nie wiadomo więc czy kiedykolwiek doczekamy się ich wznowienia. Cóż – jeśli by do tego doszło, to moglibyśmy mieć do czynienia z najdroższą umową Microsoftu.Gigant z Moutain View jest zresztą już w posiadaniu niezwykle popularnych serwisów. Mowa o m.in. GitHub czy LinkedIn.Źródło: Financial Times (via The Verge