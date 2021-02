Internauci chcą pozywać UPC i Cyfrowy Polsat. To strata czasu

Wczorajszy wielki protest mediów w Polsce, przebiegający pod hasłem " Media bez wyboru " nie przeszedł bez echa zarówno w Polsce, jak i na świecie. Niezależne media protestowały przeciwko planom wprowadzenia podatku od reklam, który według rządu ma doprowadzić do opodatkowania zagranicznego kapitału, a zdaniem przedstawicieli prasy, radia i telewizji ograniczenia wolności słowa, upadku pluralizmu i dalszego wzrostu nakładów na telewizję publiczną, określaną coraz częściej przez krytyków coraz częściej mianem "rządowej". Część Polaków wspierała protest, inni zaś wysuwali groźby pod adresem mediów.Od wczoraj w Internecie nie brakuje głosów o tym, że dostawcy telewizji satelitarnej i kablówek powinni odpowiedzieć przed "poszkodowanymi" Polakami za to, że niektóre kanały emitowały 10 lutego wyłącznie czarną planszę z komunikatem o uczestnictwie w akcji protestacyjnej. Na Facebooku i Twitterze zaroiło się od komentarzy oburzonych osób, domagających się obniżenia rachunków za usługi lub wręcz wypłacania odszkodowań w związku z zaistniałą sytuacją. Sfrustrowani Polacy straszą skargami do UOKiK-u.

"Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Programów."

"Cyfrowy Polsat nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę programów dostępnych w ramach świadczonych Usług, w tym Pakietów Programów, jak również za treść, formę i dostępność ogólnodostępnych programów radiowych i telewizyjnych nadawanych satelitarnie."

Niektórzy Polacy są rozgoryczeni zmianą ramówki i oczekują rekompensaty od UPC Polska i Cyfrowego Polsatu. | Źródło: mat. własny z Facebook UPC PolskaPowstały nawet grupy nawołujące do wypowiadania umów. Pokazuje to dobitnie, jak wiele osób wciąż nie czyta podpisywanych przez siebie umów i pomimo zerowego pojęcia o prawie wypowiada się na jego temat z pozycji autorytetu.W tej sytuacji nie pomoże nawet najlepszy adwokat. | Źródło: mat. własny z Facebook UPC PolskaAni UPC, ani też Cyfrowy Polsat nie obniżą nikomu rachunku i nie wypłacą nawet złotówki odszkodowania. Sprawa jest bardzo prosta: wszystkie stacje emitujące czarne ekrany z napisem "Media bez wyboru" lub innym działały doskonale. Zmieniła się po prostu ramówka, za którą akurat oba te (i inne) podmioty świadczące podobne usługi nie odpowiadają. Wystarczy oczywiście zerknąć w regulaminy świadczenia usług.- czytamy w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez UPC Polska.- głosi regulamin świadczenia usług przez Cyfrowy Polsat.Skargi można oczywiście pisać, można kontaktować się z UOKIK, a nawet składać pozwy sądowe – każdy obywatel ma do tego prawo. Spieszę jednak z darmową poradą prawną: to strata czasu.Źródło: mat. własny