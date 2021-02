Wściekły Ninja odleciał. Grozi, że nie będzie grał w Fortnite

Ninja wpadł w furię na swoim streamie

"To wciąż te same dzieciaki"

"Wynoś się z mojej gry. Odejdź ode mnie. Niczego nie udowadniasz, wchodząc w pieprzoną grę i biegnąc do kogoś, kiedy wiesz, że z kimś walczy i zabijając go"

"Rzecz w tym, że te cholerne przegrywy ścigający się o sławę, nie mają o niczym pojęcia. Jedyne, co robią, to szkodzą grze, ponieważ nie zamierzam w nią, k**** , grać. Nie zamierzam w nią grać i nie zamierzam jej streamować."

Jeśli nie wiesz kim jest Ninja, to z pewnością nie śledzisz świata gier komputerowych ani platformy Twitch. Ninja to uznawany za najpopularniejszego na świecie streamer Fortnite , który swego czasu za bajońskie pieniądze porzucił serwis Amazonu na rzecz Microsoft Mixer . Wślad za popularnością idą zarobki. Już w marcu 2018 roku Tyler "Ninja" Blevins zarabiał ponoć 500 000 dolarów miesięcznie (1,85 mln złotych) - na samym tylko streamowaniu, bez uwzględniania umów sponsorskich. Efektem ubocznym popularności bywa uderzająca do głowy woda sodowa. Ta zdaniem wielu fanów uderzyła do głowy Ninjy w trakcie ostatniego streamu.Powrótdo streamowania rozgrywek w Fortnite nie poszedł zbyt dobrze. Streamer w trakcie jednej z najnowszych transmisji groził, że zrezygnuje z gry na dobre po tym, jak cztery razy z rzędu rzekomo padł ofiarą graczy podglądających jego poczynania na streamie, aby łatwiej zabić go w trakcie rozgrywki. Dobrze przeczytaliście: Ninja zagroził, że przestanie grać i przesyłać strumieniowo zapisy swoich rozgrywek, co według niego ostatecznie zaszkodzi popularności Fortnite.- mówił rozgoryczony Ninja.- nakręcał się rozżalony streamer.- ciągnął.Analiza z YouTube potwierdza, że gracze podróżowali samochodem przez całą mapę, aby polować na Ninja. Będąc tak powszechnie rozpoznawanym streamerem trzeba liczyć się z tym, że inni będą chcieli zaistnieć na transmisjach oglądanych czasem przez dziesiątki lub setki tysięcy internautów.Czy groźby wymierzał w stronę graczy, którzy najwyraźniej doskonale się bawili i których nie obchodzi najpewniej w najmniejszym stopniu to, czy Blevins będzie dalej "klikał w komputer"? A może słowa kierowane były pod adresem Epic Games, które w żadnym stopniu nie może zapobiegać ponownym wydarzeniom? Wiele osób zarzuciło streamerowi niedojrzałość, brak profesjonalizmu i brak umiejętności godzenia się z porażką. Może faktycznie czas zejść ze sceny, skoro humor psują takie drobnostki? A może Ninja miał rację, bo ktoś przeszkadzał mu w pracy?Jedno jest pewne: na tym etapie Ninja nie jest w żaden sposób zaszkodzić Fortnite.Źródło: YouTube