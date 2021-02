Zwiastuny filmów i seriali z Super Bowl 2021

Coming 2 America

Super Bowl 2021, mecz futbolu amerykańskiego rozgrywany w celu wyłonienia mistrza NFL, to nie tylko ciekawe reklamy . To także doskonała okazja dla wytwórni filmowych i platform VOD do zaprezentowania widzom najnowszych zwiastunów filmów i seriali. Nie inaczej było przy okazji tegorocznego Super Bowl, w którym zespół Tampa Bay Buccaneers wygrał z Kansas City Chiefs 31:9. Poniżej publikujemy najciekawsze trailery z Super Bowl 2021.W trzy dekady po premierze filmu "Książe w Nowym Jorku', Eddie Murphy ponownie wciela się w rolę króla Zamunda, Akeema Joffera. Film ukaże się 5 marca na Amazon Prime Video.Old zapowiada się na doprawdy nietuzinkowe dzieło - jak wiele innych od M. Night Shyamalana. Film przedstawia rodzinę, która udaje się na pozornie niewinną wycieczkę na plażę. Niespodziewanie, wszyscy zaczynają się błyskawicznie starzeć... Old obejrzymy 23 lipca bieżącego roku.Szybcy i wściekli... znowu! Ileż można ciągnąć tę serię? Pewnie tak długo, jak przynosi zyski. Wygląda na to, że nowa odsłona niczym nas nie zaskoczy. Będzie akcja, samochody i aktorzy znani z poprzednich odsłon cyklu. Premierę F9 zaplanowano na 26 maja 2021 roku.Najnowszy film z MCU opowiada historię wczesnej przyjaźni Sama i Bucky'ego. Dzieło zadebiutuje 19 marca na platformie Disney+ i będzie serialem.W Nobody gwiazda serialu "Better Call Saul", Bob Odenkirk, wciela się w rolę Hutcha Mansella, życzliwego i łagodnego ojca i męża, o którym często się zapomina... do czasu aż wyzwoli w sobie uśpiony instynkt. Fajny zwiastun, pełen czarnego humoru. Premiera Nobody odbędzie się 23 kwietnia.Twórcy Frozen szykują tym razem opowieść o smokach i próbą odnalezienia ostatniego z nich. Animacja wygląda genialnie, a równie dobrze prezentuje się voice acting. W roli głównej wystąpi Kelly Marie Tran znana ze Star Wars: Ostatni Jedi. Raya and The Last Dragon pojawią się 5 marca w kinach i na Disney+ Premier Access.