Super Bowl 2021 - najlepsze reklamy

Super Bowl to wielkie sportowe święto odbywające się każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Mecz o mistrzostwo ligi NFL z śledzą miliony osób z całego świata. W przerwach w transmisji emituje się mnóstwo ciekawych, zabawnych i wykonanych nierzadko z kolosalnym rozmachem reklam, których obsada mogłaby zawstydzić niejeden film lub serial. Oto najciekawsze reklamy Super Bowl 2021.W innym wpisie obejrzycie wszystkie zwiastuny filmów i seriali z Super Bowl 2021 Pamiętacie kawałek "Wasn't me" Shaggy'ego? W nowej reklamie Cheetos Ashton Kutcher melodyjnie oskarża swoją żonę, Milę Kunis, o kradzież Cheetos Crunch Pop Mix, podczas gdy Shaggy broni jej, wykonując swój hit z 2000 roku.- do tego właśnie przekonuje muzyk.Timothée Chalemet gra syna Edwarda Nożycorękiego, Edgara, a Winona Ryder ponownie wciela się w rolę Kim Boggs.Profesjonalny zapaśnik John Cena liczy do 35 i zapowiada, że możesz wygrać 1 milion dolarów, jeśli tylko policzysz liczbę Watermelon Dews w tej reklamie.Opinie będą podzielone. ;)Według TurboTax możesz zyskać ulgi podatkowe ze względu na starość i wizytę kosmitów.Po tym, jak Ferrell dowiaduje się, że Norwegia produkuje więcej samochodów elektrycznych na mieszkańca niż Stany Zjednoczone, rozpętuje się piekło. Tak, to reklama General Motors.Wizyta w salonie samochodowym to rzekomo straszne przeżycie. Lepiej kupić samochód przez internet, z dostawą do domu.Ratownicy wolą jeść Pringles niż ratować astronautów dryfujących gdzieś na środku oceanu.Naprawdę nie wiem jak to skomentować.W tej reklamie Scotts i Miracle-Gro celebryci uprawiają warzywa w swoich ogrodach (Marta Stewart), grillują (Stanley z The Office), a John Travolta i jego córka nagrywają TikToka.Matthew McConaughey jest przerażającą, dwuwymiarową wersją samego siebie w reklamie Doritos. Wszystko to w rytm utworu "I want to break free" zespołu Queen.Bluza z twarzą gwiazdy Seinfelda, Jasona Alexandra, musi zostać wyprana w Tide.Michael B. Jordan jako Alexa marzeń... dla kobiet.Wyreżyserowana przez zdobywcę Oscara, Damiena Chazelle, reklama dla Squarespace zachęca przedsiębiorców do realizowania ich pasji "od 5 do 9". Nawiązanie do hitu Dolly Parton jest tu jednoznaczne.