Zarabiaj oglądając Netflixa. Dostaniesz pensję i budżet na przekąski

Profesjonalny tester filmów i seriali Netflixa

Below Deck

Bling Empire

Bridgerton

Cobra Kai

Gambit Królowej

Lupin

Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer

Ozark

Ratched

Surviving Death

Umbrella Academy

Virgin River

inny, który chcesz obejrzeć

Praca marzeń... Jaka jest praca marzeń? Przypuszczam, że dla każdego odpowiedź na to pytanie będzie inna. Nie pomylę się chyba jednak w przypuszczeniach, że wielu z Was chciałoby zarabiać na oglądaniu filmów i seriali, prawda? Taka właśnie oferta pracy pojawiła się na jednym z amerykańskich portali. Mam dobre wieści: możecie aplikować!Amerykański serwis BonusFinder słynie z wystawiania nietuzinkowych ofert pracy. Wcześniej szukano testerów słodyczy, osób oceniających jakość hamburgerów, a także ekskluzywnych hoteli. Tym razem portal poszukuje osoby na stanowisko "profesjonalnego binge watchera", która miałaby stworzyć recenzje seriali z Netflixa (co najmniej trzech z listy do wyboru) oraz... zamówić sobie pizzę na koszt firmy.Wynagrodzenie ustalono na 500 dolarów, czyli ok. 1875 złotych. Nie jest to rzecz jasna praca na pełen etat. Pieniądze zarobić można oglądając i recenzując trzy spośród poniższych produkcji:Zatrudniony będzie musiał ocenić nie tylko dzieło, ale także zamówioną przez siebie pizzę, szczegółowo opisując tak elementy serialu (grę aktorską, walory rozrywkowe), jak i stopień zadowolenia z posiłku.Gdzie tkwi haczyk? W profilu działalności serwisu. BonusFinder to serwis pragnący zyskać rozgłos jako wyszukiwarka bonusów do kasyn online i przeróżnych zakładów sportowych - takie oferty pracy mają mu pomóc zyskać popularność. Można jednak przymknąć oko na hazard i przyjrzeć się bliżej realnemu ogłoszeniu.Wymagania? Musisz mieć 21 lat i przekazać serwisowi garść swoich danych w terminie do 12 lutego. Ponadto, musisz w kreatywny sposób uzasadnić, dlaczego to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko. Chcesz aplikować? Zrobisz to w tym miejscu . Serwis wybierze po jednym kandydacie z USA i Kanady oraz jednym z reszty świata - stanie się tak do 15 lutego bieżącego roku.Źródło: BonusFinder