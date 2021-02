Valve zapłaci miliony dolarów za naruszenie patentu

Valve ukarane za... przyciski na kontrolerze

Źródło: Valve

Steam Controller to urządzenie, które ma dosyć zabawną historię. Trafił do sprzedaży w 2015 roku, przez kilka lat kupiło go niespełna 2 miliony użytkowników, a w 2019 roku zakończył swój żywo. Jeszcze przed debiutem na rynek pojawiały się wątpliwości o jego „wyjątkowość”. Sprawa niedawno zyskała nowe życie.Pod koniec stycznia mieliśmy do czynienia z rozpoczęciem procesu przeciwko Valve. Firma została oskarżona przez Ironburg Inventions o naruszenie ich patentu. Steam Controller posiada bowiem, do których sposobu umiejscowienia miała wyłączność strona oskarżająca.Domagała się ona od Valve 11 milionów dolarów odszkodowania. Sprawa właśnie się zakończyła, a Ironburg Inventions dowiodło swych racji. Wymierzona kara wyniosłą jednak– właściciel platformy Steam został sądownie zobowiązany do jej wypłacenia.Co ciekawe, Valve miało otrzymać pierwsze ostrzeżenia o naruszeniu patentu już w 2014 roku, czyli przed debiutem kontrolera. Ostatecznie trafił on do sprzedaży, lecz nie odniósł większego sukcesu. Warto przypomnieć, że w przygotowaniu jest kolejna wersja pada . Nie wiadomo jednak o nim zbyt wiele – a zwłaszcza momentu premiery.Valve zapewne postara się, by tym razem postawić na autorskie rozwiązania. Nie pozostaje więc nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści dotyczące urządzenia.Źródło: Polygon / Foto. Valve