Sony chwali się sprzedażą PlayStation 5. Wynik podobny do PS4

Od premiery konsol nowej generacji minęły już ponad dwa miesiące (jak ten czas szybko leci, prawda?). Dosyć przykro się to mówi, ale PlayStation 5 oraz Xbox Series X wciąż stanowią towar deficytowy – zwłaszcza ten pierwszy sprzęt. Na pełną dostępność możemy poczekać jeszcze nawet pół roku (!), co niezbyt dobrze wróży gamingowym gigantom.O urządzeniach jednak słychać w mediach dosyć regularnie. Sprzyja temu rzecz jasna kończący się okres rozliczeniowy za ostatni kwartał 2020 roku . Jak się okazuje, Sony ma pewne powody do radości. Wszystko ze względu na pobite rekordy.Przychody względem analogicznego okresu w 2019 roku wzrosły o około 40 procent (8,50 miliarda dolarów), a zysk operacyjny o 50 procent (770 milionów dolarów). Dodatkowo japoński koncern pochwalił się, żeOkej, ale co z nową generacją? Tej sprzedało się. Jest to dosyć interesujący wynik, gdyż takim samym może pochwalić się PS4 na początku swojego żywota. Pomimo nikłej dostępności rezultat można więc uznać za dosyć zadowalający.Nie wszystko jednak jest takie kolorowe.Wszystkie koszta okazały się bowiem ogromne. Oczywiście taki stan rzeczy był raczej przewidywalny, lecz dopiero teraz plotki zyskały oficjalne potwierdzenie.Graczy z pewnością niewiele to interesuje. Czekają oni najbardziej na kolejne dostawy sprzętów. Kiedy mogą się ich spodziewać? Chyba najbardziej adekwatnym terminem będzie „wkrótce”.Źródło: Sony (via The Verge