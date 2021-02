Test rakiety Starship SN9 zakończony wielką eksplozją (wideo)

Starship SN9 eksplozja - wideo

"Zaliczyliśmy kolejny wspaniały lot... po prostu musimy trochę popracować nad lądowaniem"

"Zebraliśmy wiele przydatnych danych i osiągnęliśmy główny cel, jakim było zademonstrowanie kontroli nad pojazdem i ponownego wejścia poddźwiękowego"

Elon Musk mówił kiedyś, że Starship może potencjalnie latać ludźmi już w 2020 roku, ale od czasu tej wypowiedzi przyznał, że przed SpaceX jeszcze długa droga i "setki testowych misji", zanim to nastąpi.

Co chce osiągnąć SpaceX?

Dziś odbył się lot testowy najnowszego prototypu nowej generacji rakiety SpaceX Starship na wysokość 10 kilometrów (ok. 32 800 stóp). Starship SN9 wystartował pomyślnie i wzniósł się na zadaną wysokość. Niestety, rakieta podzieliła los modelu Starship SN8 i jej lądowanie zakończyło się niepowodzeniem w postaci efektownej eksplozji. Całe wydarzenie można było śledzić na żywo w serwisie YouTube.- skomentował główny inżynier integracji w SpaceX, John Insprucker.- dodał.Zapis startu, lotu oraz eksplozji rakiety Starship SN9 w trakcie lądowania zobaczycie poniżej.Pomimo że Starship SN9 spotkał ten sam los co SN8 dwa miesiące temu, SpaceX postrzega lot testowy jako krok naprzód w rozwoju rakiety. Gdy SN9 wzbijał się w powietrze, rakieta Starship SN10 znajdowała się nieopodal.Starship ma pozwolić SpaceX zabrać ludzi na Marsa. Wcześniej, bo już w 2024 roku firma planuje wykorzystać go do transportowania astronautów na powierzchnię Księżyca, zaś załogowy lot na Czerwoną Planetę ma się odbyć do 2026 roku.Źródło: YouTube