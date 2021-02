Ruszył kanał YouTube, który warto znać. To CiekaWizja Wiktora Niedzickiego

CiekaWizja - na start dwa filmy tygodniowo

Wiktor Niedzicki to znany polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, który swego czasu realizował wiele interesujących programów popularnonaukowych. Jeśli pamiętacie jeszcze XX wiek, być może oglądaliście audycje "Laboratorium", "Klinika chorych maszyn", "Kuchnia", "Nobel dla Polaka" lub "Śledztwo w sprawie nauki". Miło mi poinformować, że Niedzicki uruchomił właśnie w serwisie YouTube swój autorski kanał o nazwie CiekaWizja.Autorski kanał dla ludzi ciekawych świata - tak o swoim nowym projekcie mówi Wiktor Niedzicki. Lubiany dziennikarz obiecuje, że będzie tworzył materiały dla osób pragnących zgłębiać informacje na temat bieżących wydarzeń nauki, tego jak wyglądają od środka inne kraje na świecie, ale nie tylko. Na swoim kanale chce prowadzić wywiady z interesującymi ludźmi, prowadzić wykłady, pokazywać miejsca w Polsce warte odwiedzenia, zaglądać do laboratoriów, czy też polecać książki godne uwagi. Te składały się będą na cykle CiekaWycieczki, CiekaWolumin, CiekaWywiad, CiekaWykład, CiekaWydarzenia i CiekaWiwisekcja.Wiktor Niedzicki chce na początek publikować dwa materiały tygodniowo. Będzie realizował je samodzielnie.Pierwszy materiał na kanale, oczywiście poza zapowiedzią planowanych działań, to wywiad z profesorem Jerzym Mańkowskim z Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB o zastosowaniach konopi.Źródło: YouTube