Generator absurdalnych obostrzeń COVID-19 to najlepsze, co dziś zobaczycie

Nowe obostrzenia? Stwórz je sobie sam!

Źródło: koronawirus.lol

Pandemia koronawirusa spowodowała, że życie społeczne wielu ludzi uległo diametralnej zmianie. Niedługo minie rok od momentu, kiedy nie można masowo się spotykać oraz wychodzić na zewnątrz bez założonej maseczki ochronnej. Część wprowadzonych przez rząd obostrzeń niewątpliwie ma sens, lecz niektóre zdają się zakrawać o absurd.Takie opinie wyczytać można pod praktycznie każdym wpisem Ministerstwa Zdrowia oraz innymi oficjalnymi publikacjami. W sieci znajdują sięi taki stan rzeczy następuje raczej zawsze po tym, jak stanie się coś dziwnego/śmiesznego w sferze społecznej, politycznej czy społecznej.Nie sposób jednak przejść obojętnie wobec projektu trzech rodaków (o pseudonimach krethh, Dzierżanowski oraz kret11), którzy stworzyli internetowy „Generator obostrzeń COVID-19”. Sygnowany jest on sloganem podsumowującym całe pandemiczne kuriozum, czyli „Sprawdź, co dzisiaj wolno, a czego nie”. Jakie są zasady jego działania?Wystarczy udać się na oficjalną stronę internetową , kliknąć w przycisk „Generuj nowe” i uśmiechać się do woli. Naszym oczom ukaże się bowiem, z których większość nie ma absolutnie żadnego sensu. Przykład poniżej.– informują o tym także twórcy. Informacji o aktualnych informacjach i zaleceniach w kwestii pandemii koronawirusa należy poszukiwać WYŁĄCZNIE na witrynie rządowej Źródło i foto: koronawirus.lol