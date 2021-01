HBO Max taniej, ale z reklamami

Kompromisowe rozwiązanie. Kompromisowe rozwiązanie.



HBO Max jest usługą, która globalnie zastąpi HBO GO jeszcze w tym roku. Cena HBO GO w Polsce wynosi 24,90 złotych miesięcznie, a HBO Max w Stanach Zjednoczonych to wydatek rzędu aż 14,99 dolarów (ok. 56 złotych). Skąd tak znacząca różnica w cenie? HBO Max pozycjonuje się jako VOD Premium, z dostępem do zawartości 4K. Dla wielu Polaków wzrost abonamentu trudno będzie usprawiedliwić - prawdopodobnie nie będą mogli się z nim pogodzić także mieszkańcy wielu innych, mniej zamożnych krajów. Przedstawiciele HBO przygotowali rozwiązanie tego problemu.Według doniesień zza oceanu, HBO Max najprawdopodobniej w drugim kwartale 2021 roku wprowadzi do swojej oferty tańszą subskrypcję. W zamian za niższy abonament jej użytkownicy będą musieli pogodzić się z wyświetlanymi tu i ówdzie reklamami - informuje CEO AT&T, John Stankey. Wiadomość ta została przekazana podczas rozmowy z inwestorami, dotyczącej raportu finansowego firmy za 4. kwartał 2020 roku. Abonament HBO Max z reklamami... Czy to ma sens?