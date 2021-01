YouTube i Netflix mogą zniknąć z wielu urządzeń. Wszystko przez kodek AV1

Kodek AV1 wymagany na Netflix i YouTube

"platforma oferuje format dekodowania wideo nowej generacji AV1 - wymagany dla przyszłych treści YouTube i Netflix".

Kodek AV1 jest wspierany przez Microsoft, Apple oraz Google. Od 2018 roku postrzega się go jako rozwiązanie przełomowe, bowiem pozwala on diametralnie zmniejszać rozmiary kodowanych plików, bez zauważalnej spadku ich jakości. Zalety jego stosowania w technologii streamingu są oczywiste i nikogo nie powinno dziwić to, że już wkrótce możliwość jego dekodowania stanie się wymogiem zarówno w przypadku YouTube, jak i Netflixa. To poważny problem dla użytkowników starszych urządzeń.Według doniesień przekazywanych przez Synaptics, dwie popularne platformy wideo już wkrótce będą wymagały wsparcia dla standardu AV1. Dowiadujemy się tego przy okazji premiery nowego SoC VideoSmart VS640 - w komunikacie prasowym przedstawiciele Synaptics ogłosił, żePowyższe rewelacje są o tyle interesujące, że o ile według pogłosek Google wymaga od producentów urządzeń tworzenia sprzętu z obsługą dekodowania AV1 w celu uzyskania certyfikatu umożliwiającego przesyłanie strumieniowe niektórych treści w YouTube o wysokiej rozdzielczości, o tyle nigdy nie usłyszeliśmy oficjalnego potwierdzenia tego wymogu. Jeśli oświadczenie firmy Synaptics jest zgodne ze stanem faktycznym - a nie mamy powodu przypuszczać, aby tak nie było - to nie tylko przyszłe urządzenia z Android TV będą musiały być dostarczane z obsługą dekodowania AV1.