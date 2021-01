Zobacz teledysk nakręcony w całości smartfonami OPPO Reno4 Pro 5G

Polscy twórcy współpracują z OPPO.

Wspólny singiel i teledysk to w pewien sposób dobry, choć nieplanowany epilog nietypowej świątecznej kampanii #LookForTheGood, w której pokazywaliśmy dobre, pozytywne strony życia pomimo trwającej pandemii i kwarantanny. Marka OPPO ma w charakterze umiejętność dostrzegania okazji i odwagę do angażowania się w ciekawe projekty, dlatego koncept, który urodził się w czasie luźnych rozmów z muzykami od razu nam się spodobał, a możliwość zrealizowania teledysku wyłącznie za pomocą naszych smartfonów, słynących z doskonałych możliwości wideo, dodał mu tylko rumieńców.

Smartfon z trybem profesjonalnym

Wielokrotnie widzieliśmy już filmy czy teledyski nakręcone w całości smartfonami. Mocną pozycję w tej dziedzinie zajmuje Apple, które co jakiś czas współpracuje z twórcami proponując im sprawdzenie możliwości filmowych flagowych smartfonów. Podobny kierunek obrało chińskie OPPO i to na naszym lokalnym rynku.Singiel zatytułowany „Nowy Rok, nowy ja” stworzony przezoraz teledysk w całości nakręcony flagowymito owoc współpracy twórców z OPPO. Utwór i klip, które ledwie chwilę temu – w piątek, 22go stycznia 2021, miały swoją premierę w serwisie YouTube.- komentuje Mo Zhang, Brand Manager OPPO w Polsce.Teledysk do utworu Nowy rok, nowy ja powstał z wykorzystaniem trzech smartfonów OPPO Reno4 Pro 5G . Zmontowane wideo powstało na bazie 7 godzin surowego materiału. Do niektórych ujęć został wykorzystany tryb nocny (ultra night), który świetnie sprawdził się w ciemniejszych pomieszczeniach. Niezawodny okazał się również zoom. Obraz nie był stabilizowany ani na etapie realizacji nagrania ani w postprodukcji, cały efekt został uzyskany dzięki stabilizacji wbudowanej w modelu OPPO Reno4 Pro 5G