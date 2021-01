Spotify rozwija segment audiobooków

Klasyki do odsłuchania.

Spotify i audiobooki? Brzmi świetnie!

Źródło: Spotify (via The Hollywood Reporter)

Lista audiobooków na Spotify

·

Długie formy audio zaczynają robić się coraz popularniejsze. Rosnące zainteresowanie podcastami zauważają nie tylko sami twórcy, ale także platformy streamingowe. Idealnym przykładem jest Spotify – przez miniony rok aplikacja wzbogaciła się o szereg nowości mających na celu polepszenie komfortu słuchania tego typu treści. Nie samymi podcastami człowiek jednak żyje.Dosyć interesującym segmentem wydają się być także audiobooki, czyli tzw. książki do słuchania. Sporo osób preferuje właśnie ten sposób zapoznawania się z chociażby powieściami, gdyż może to robić podczas np. podróży do pracy czy zajmowania się obowiązkami domowymi. Wygląda na to, że Spotify chce wtargnąć także na ten rynek.Przedstawiciele platformy ogłosili właśnie, iż w ofercie znalazło się dziewięć anglojęzycznych pozycji czytanych przez osoby mniej lub bardziej znane ze świata mediów. Poniżej znajdziecie pełną listę nowości:Frankenstein (czyta David Dobrik),Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (czyta Forest Whitaker),The Awakening (czyta Hilary Swank),Persuasion (czyta Cynthia Erivo),Cane (czyta Audra McDonald),Great Expectations (czyta James Langton),Jane Eyre (czyta Sarah Coombs),Passing (czyta Bahni Turpin),Red Badge of Courage (czyta Santino Fontana).Mamy tu więc do czynienia z dosyć klasycznymi produkcjami. Jeśli jesteście osłuchani z językiem angielskim, to warto się zainteresować. Warto też przy okazji wspomnieć, że od zeszłego roku na Spotify dostępny jest audiobook „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” czytany przez gwiazdorską obsadę – Daniela Radcliffe’a czy Davida Beckhama.Kto wie – może w przyszłości doczekamy się audiobooków w rodzimym języku?Źródło i foto: Spotify (via The Hollywood Reporter