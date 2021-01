Sprawa Chomikuj.pl trafiła przed Sąd Najwyższy. Właściciel umywa ręce

Nielegalne treści na Chomikuj.pl

"Użytkownicy serwisu masowo uzupełniają swoje konta o nowe filmy i równie błyskawicznie przywracają usuwane pliki, wobec których kierowane były wezwania do ich usunięcia. Prowadzi to do konstatacji, że zjawisko nielegalnego rozpowszechniania treści audiowizualnych w Internecie przybrało mocno na sile, szczególnie w ubiegłym pandemicznym roku"

Już od sześciu lat trwa spór pomiędzy właścicielem serwisu Chomikuj.pl, a członkami Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz wytwórniami. Chodzi o sprawę zamieszczania na łamach Chomikuj.pl nielegalnych kopii dzieł audiowizualnych przez internautów, za działania których platforma nie chciała brać odpowiedzialności, po macoszemu traktując moderowanie treści. Po wyrokach korzystnych w dwóch instancjach dla SFP z 2015 i 2017 roku , wydawca Chomikuj.pl złożył kasację do Sądu Najwyższego.Sprawa przeciwko serwisowi Chomikuj.pl rozpoczęła się od pozwu skierowanego w stronę tego podmiotu przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), wytwórnie Akson Studio i Studio Filmowe Zebra oraz producenta Michała Kwiecińskiego. Strona skarżąca podniosła fakt hostowania nielegalnych kopii trzech filmów - "Dzień Świra", "Katyń" i "Wenecja". Administracja serwisu zdecydowała się ich nie usuwać mimo wyraźnych żądań pozywających.W zeszły piątek miała miejsce pierwsza rozprawa Sądu Najwyższego w tej sprawie. Strona skarżąca uważa, że Chomikuj.pl ponosi wraz z użytkownikami odpowiedzialność za publikowane treści, gdyż pobiera od internautów opłaty za pobieranie plików o dużych rozmiarach. Adwokat serwisu hostingowego przytaczał art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w świetle którego opłaty za udzielanie dostępu do platformy do przechowywania danych są powszechne.SFP uważa, że skala naruszeń w serwisie Chomikuj.pl wciąż jest bardzo wysoka.- mówi mecenas Tomasz Targosz, reprezentujący w procesie SFP.Stawką procesu jest nakazanie właścicielowi Chomikuj.pl lepszego nadzoru nad treściami wrzucanymi na łamy serwisu przez internautów oraz zmuszenie go do zapłacenia rekompensaty w wysokości dwukrotności stawki za korzystanie z filmów.Chomikuj.pl należy obecnie do Kelo Corporation z siedzibą w Belize.Źródło: wirtualnemedia