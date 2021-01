Netflix – lutowe premiery to nie tylko propozycje na Walentynki

Pojawiła się lista produkcji.

Netflix ostatnio zdaje się zmieniać priorytety. Oryginalnych seriali pojawia się nieco mniej, co przekłada się na wzrost liczby filmów. Ba! Nie tak dawno ogłoszono przecież, że każdego tygodnia debiutować będzie co najmniej jeden materiał z udziałem gwiazdorskiej obsady . Luty niewątpliwie nie jest wyjątkiem od reguły.



Randka z Netflixem? Czemu nie!

W miesiącu zakochanych doczekamy się „tylko” trzech oryginalnych seriali. Według mnie najciekawszą propozycją wydają się być „Plemiona Europy”. Akcja toczy się w 2074 roku, kiedy to po globalnej katastrofie Europa została podzielona na niezliczone mikropaństwa. Toczą one wojnę o dominację na kontynencie i jak się okazuje – decydujący wpływ na przebieg wydarzeń będzie miała trójka rodzeństwa. Premiera 19 lutego.





Pełna lista produkcji





Tytuły oryginalne:





Kid Cosmic 02/02/2021

Mighty Express: Sezon 2 02/02/2021

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Sezon 2 02/02/2021

Firefly Lane 03/02/2021

Czarna plaża 03/02/2021

Little Big Woman 05/02/2021

Space Sweepers 05/02/2021

Malcolm i Marie 05/02/2021

Niewidzialne miasto 05/02/2021

H: Sezon 2 05/02/2021

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity 05/02/2021

Twoje ciało, twoja walka 05/02/2021

Ostatni Paradiso 05/02/2021

Nowiny ze świata 10/02/2021

Narkoprzygody Hediego i Cokemana 10/02/2021

Run On 10/02/2021

Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil 10/02/2021

Capitani 11/02/2021

Na celowniku 11/02/2021

Miłość do kwadratu 11/02/2021

Layla Majnun 11/02/2021

Dani Rovira: Nienawiść 12/02/2021

Podróż Xico 12/02/2021

Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze 12/02/2021

Pieczemy z Nadiyą 12/02/2021

Pogrzeby u Bernardów 12/02/2021

Mechanicy 15/02/2021

Zwierzęta na wolności: Ty kontra dzicz – film 16/02/2021

Co kryją jej oczy 17/02/2021

Pożeracz mięsa: Sezon 9: Część 2 17/02/2021

Thus Spoke Kishibe Rohan 18/02/2021

Plemiona Europy 19/02/2021

O wszystko zadbam 19/02/2021

Classmates Minus 20/02/2021

Pelé 23/02/2021

Brian Regan: On The Rocks 23/02/2021

Lovestruck in the City 23/02/2021

Ginny & Georgia 24/02/2021

Psi terapeuta w akcji 24/02/2021

Geez & Ann 25/02/2021

High-Rise Invasion 25/02/2021

Zakochany do szaleństwa 26/02/2021

Pochwyceni przez fale 26/02/2021

A Love So Beautiful 27/02/2021

Tytuły na licencji:





Sięgając wysoko 01/02/2021

Gwiezdny pył 01/02/2021

Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami 01/02/2021

Desperado 01/02/2021

Obywatel Jones 01/02/2021

Historia kopciuszka 01/02/2021

Kiedy gasną światła 01/02/2021

Czterej bracia 01/02/2021

Mały 01/02/2021

Miasto złodziei 01/02/2021

Dziecko Rosemary 01/02/2021

Walentynki 01/02/2021

Zig & Sharko 01/02/2021

Król Artur: Legenda miecza 01/02/2021

Shaft 01/02/2021

Masz wiadomość 01/02/2021

Najlepsi wrogowie 01/02/2021

Mała księżniczka 01/02/2021

Biuro ochrony magii 01/02/2021

The Losers: Drużyna potępionych 01/02/2021

Czarna lista 07/02/2021

Siódmy syn 16/02/2021

Powrót do przyszłości 16/02/2021

Przerażacze 16/02/2021

Smak zwycięstwa 16/02/2021

American Pie: Bractwo Beta 16/02/2021

Park Jurajski 16/02/2021

American Pie 2 16/02/2021

Ted 2 16/02/2021

Komornicy 16/02/2021

Sufrażystka 16/02/2021

Sekrety i grzeszki 16/02/2021

Gra o miłość 16/02/2021

Mamma Mia! 16/02/2021

W cieniu jupiterów 16/02/2021

American Pie: Wakacje 16/02/2021

40-letni prawiczek 16/02/2021

Dziewczyna z portretu 16/02/2021

Paul 16/02/2021

Ostatni dom po lewej 16/02/2021

Kroniki Riddicka 16/02/2021

Anna Karenina 16/02/2021

Jako w piekle, tak i na Ziemi 16/02/2021

Wierny ogrodnik 16/02/2021

Sztuka zrywania 16/02/2021

Faceci z misją 16/02/2021

Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm 16/02/2021

Czerwony smok 16/02/2021

American Pie: Naga mila 16/02/2021

Człowiek z blizną 16/02/2021

Więzienny eksperyment 16/02/2021

Dług 16/02/2021

Park Jurajski III 16/02/2021

Van Helsing 16/02/2021

Trzy kroki od siebie 26/02/2021

Porachunki 28/02/2021

Intrygująco zapowiada się takżebędący adaptacją książki o tym samym tytule. W centrum uwagi postawiona została samotna matka, która wdała się w romans ze swoim szefem psychiatrą. Sprawy przybierają dosyć dziwny obrót, gdyż zaprzyjaźnia się ona z jego żoną kryjącą wiele tajemnic. Premiera 17 lutego.Trzecim serialem jest, czyli opowieść o dwóch przyjaciółkach, które towarzyszą sobie w życiu od ponad 30 lat. Przez ten czas zmagały się z wieloma problemami i trudnościami. To właśnie o niej traktuje produkcja. Premiera 3 lutego.Jeśli chodzi o oryginalne filmy, to tu sprawa prezentuje się nieco różnorodniej. Z pewnością warto zwrócić uwagę naw reżyserii Sama Levinsona, gdzie zagrają m.in. Zendaya oraz John David Washington. Kochankowie wracają do domu po premierze swojego filmu. Wyznają sobie wtedy jednak pewne sekrety, które sprawiają, że ich związek może zawisnąć na włosku. Premiera 5 lutego.Może skusicie się na polskie kino? W drugim tygodniu miesiąca na platformie zadebiutuje bowiem, czyli pierwsza polska komedia od Netflixa. Jak możemy wyczytać z opisu, popularny dziennikarz i kobieciarz zastanwia się nad swoimi wyborami życiowymi, gdy zakochuje się w prowadzącej podwójne życie modelce. Premiera 11 lutego.Dla fanów azjatyckiego klimatu polecamy, czyli opowieść o rodzinie, która w nieoczekiwany sposób straciła ojca. Przez wiele lat prowadził życie na uboczu, co ma swoje konsekwencje w życiu „drugiej” grupy najbliższych. Premiera 5 lutego.Nie zabraknie także dokumentów. Mowa o m.in., czyli historii grupy kobiet biorących udział w programie nauki tańca na rurze. Podejmują się wyzwania, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem i ciałem oraz na nowo odnaleźć sens życia poprzez aktywność fizyczną. Premiera 5 lutego.Wielbiciele kryminałów ucieszą się na pewno na nową produkcję od twórcy „Taśm Teda Bundy’ego”. Tym razem mamy do czynienia z historią morderstwa Elisy Lam w Hotelu Cecil. Premiera „10 lutego.Co ciekawe, na Netflixa powrócą także ciekawe produkcje na licencji. Ponownie zobaczymy kilka części „Americam Pie”, „Jasia Fasolę”, „Kroniki Riddicka” czy „Mamma Mia!”.W komentarzach możecie dawać znać, na które produkcje najbardziej czekacie. A może nie jesteście zupełnie zadowoleni z lutowych propozycji? Dajcie znać w komentarzach!Źródło i foto: Netflix