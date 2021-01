Netflix wprowadza nowy kodek audio. Co potrafi xHE-AAC?

Netflix z kodekiem xHE-AAC

Firma Fraunhofer IIS, podmiot odpowiedzialny za opracowanie kodeka audio xHE-AAC, poinformowała, że rozwiązanie trafiło właśnie na platformę Netflix. Ta wiadomość powinna zainteresować nie tylko osoby interesujące się światem audio, bowiem zmiany dotyczą wszystkich miłośników filmy i seriali korzystających z tego najpopularniejszego serwisu VOD na świecie.xHE-AAC za sprawą systemu metadanych kontroli dynamiki i głośności MPEG-D jest w stanie dynamicznie dopasowywać dźwięk do określonych warunków jego odbioru. Przedstawiciele Fraunhofer tłumaczą, że dźwięk ma brzmieć zupełnie inaczej w trakcie seansu prowadzonego w cichym pokoju, a zupełnie inaczej na ruchliwej ulicy, gdy jest odtwarzany za pośrednictwem smartfonu. Cała scena dźwiękowa może zmieniać się dynamicznie.Interesująca jest również ulepszona wydajność kodowania xHE-AAC przy niskich przepływnościach, jego zdolność do skalowania do percepcyjnie bezstratnej jakości przy wysokich przepływnościach oraz wbudowane bezproblemowe przełączanie przepływności. Dzięki temu Netflix może zawsze przesyłać strumieniowo dźwięk z szybkością transmisji bitów odpowiadającą aktualnie dostępnej szybkości Internetu, uzyskując bardzo wysoką jakość dla połączeń o dużej przepustowości i minimalizując rebuffery podczas przeciążenia sieci. Jednym słowem: kodek zadba o jak najwyższą jakość audio w sytuacji, w której osoba oglądająca treści na Netflixie będzie doświadczać problemów ze swoim łączem internetowym.