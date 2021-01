Funkcja konsol Xbox Series X|S okazuje się szkodzić środowisku

2

Xbox Series X|S niezbyt przyjazne dla planety

Źródło: Natural Resources Defense Council

Nadmierna emisja CO, globalne ocieplenie – te kwestie od kilku lat nie schodzą z ust wielu organizacji oraz działaczy pro-ekologicznych. Ludzie szkodzą środowisku na wiele sposobów, lecz jeśli o tym myślimy, to zapewne najczęściej przychodzą nam do głowy dosyć prozaiczne przykłady. Mowa chociażby o śmieceniu czy paleniu w piecach czym popadnie.Warto jednak zajrzeć nieco głębiej. Jak się bowiem okazuje, krzywdę ekologiczną mogą wyrządzać także… konsole nowej generacji. Badanie przeprowadzone przez Natural Resources Defense Council (organizację non-profit zajmującą się ochroną środowiska w USA) zwraca uwagę na funkcję Instant On obecną w Xbox Series X|S Jej działanie jest proste i opiera się na możliwości natychmiastowego wybudzenia konsoli. Ma ona zredukować ilość pobieranej przez urządzenie energii do 9-10 W na przestrzeni doby i zminimalizować czas oczekiwania na uruchomienie ulubionej gry. Wszystko ma jednak dwie strony medalu.Osoby odpowiedzialne za raport założyły, że do 2025 roku z opcji Instant On skorzysta około 2/3 posiadaczy najnowszych sprzętów od Microsoftu (tu zasugerowano, że sprzeda się około 30 milionów egzemplarzy). Przekłada się to na, która zostanie zużyta wyłącznie w celu zwiększenia komfortu konsumenta. Taki wynik to około. Wow!Oczywiście. Wszystko więc zależy od użytkownika końcowego. Warto jednak wziąć pod uwagę, że Natural Resources Defense Council zdecydowało się na „przewidzenie przyszłości” wyłącznie w celach poglądowych. Nie tylko Xbox zużywa energię, ale wszystkie urządzenia podłączone do prądu.Zsumowanie wszystkich wartości mogłoby przyprawić o zawrót głowy.Źródło: Natural Resources Defense Council / Foto. Microsoft