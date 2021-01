Netflix nie próżnuje. Jeden oryginalny film tygodniowo i gwiazdorska obsada

Gigant chce pozostać na szczycie.





Ostatnio dosyć często mówi się o tym, że Netflix idzie w ilość a nie jakość. Masowe premiery miernych produkcji oryginalnych oraz



Netflix to lider oryginalnych produkcji

Netflix prosto z mostu ogłosił, że do końca roku planuje udostępniać co najmniej jeden oryginalny film tygodniowo. Wiele osób zapewne już w tym momencie westchnęło, lecz spokojnie. Tym razem mamy do czynienia z przedsięwzięciem, do którego zaangażowano światowej klasy aktorów. Nie wierzycie?



Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot (film Red Notice), Regina King, Jonathan Majors (film The Harder They Fall), Octavia Spencer, Melissa McCarthy (film Thunder Force), Halle Berry (film Bruised), Lin-Manuel Miranda (film tick, tick… BOOM!), Joey King (film The Kissing Booth 3), Lana Condor, Noah Centineo (film Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze), Amy Adams (film The Woman in the Window), Chris Hemsworth (film Escape from Spiderhead), Jennifer Garner (film Dzień na tak), Jason Momoa (film Sweet Girl) oraz Dave Bautista (film Armia umarłych) to jedynie część nazwisk, które zagoszczą w nadchodzących produkcjach Netflixa.



Poniżej znajdziecie opisy największych hitów. Na zwiastuny i wszystkie daty premiery przyjdzie nam niestety jeszcze trochę poczekać.





Najciekawsze premiery

Red Notice

The Harder They Fall

Dzień na tak

Thunder Force

Malcom i Marie (5 lutego)

Armia umarłych





Gdy ulice Los Angeles atakują zombie, grupa najemników podejmuje ryzykowną próbę i wkracza w strefę kwarantanny, żeby przeprowadzić największy napad w historii.

Lista tytułów oryginalnych

AKCJA

Armia umarłych

Gdy sen nie nadchodzi

Kate

Red Notice

Sweet Girl

W strefie wojny (15 stycznia)

HORROR

Fear Street Trylogia

No One Gets Out Alive

There's Someone Inside Your House

Things Heard and Seen

THRILLER

Beckett

Blood Red Sky

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

Night Teeth

O2

The Swarm

The Woman in the Window

SCI-FI

Stowaway

ROMANS

A Castle For Christmas

Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze

Fuimos Canciones

Kissing Booth 3

Love Hard

Niezatytułowana komedia romantyczna Alicii Keys

Zamiana z księżniczką 3

DRAMAT

Publikacja przez Interpol czerwonej noty ma stanowić globalne wezwanie do wytropienia i schwytania najbardziej poszukiwanych jednostek na świecie. Kiedy brawurowy napad zmusza do współpracy czołowego profilera FBI (Johnson) oraz dwoje rywalizujących ze sobą przestępców (Gadot, Reynolds), wszystko się może zdarzyć.

Western, w którym wyjęty spod prawa Nat Love (Jonathan Majors) odkrywa, że jego wróg - Rufus Buck (Idris Elba), został wypuszczony z więzienia. Nat zbiera swój gang, aby odnaleźć Rufusa i się zemścić.

Allison i Carlos zawsze mają jedną odpowiedź na wszystkie pytania swoich dzieci i współpracowników — NIE. Próbując coś zmienić, postanawiają dać im w prezencie DZIEŃ NA TAK. Przez 24 godziny to małolaty mają ustalać reguły. Nikt jednak się nie spodziewa, że całą rodzinę czeka szalona przygoda w Los Angeles, która zbliży wszystkich do siebie bardziej, niż mogliby sobie wymarzyć.

W świecie, w którym istnienie superzłoczyńców jest na porządku dziennym, dwoje najlepszych przyjaciół z dzieciństwa spotyka się po latach. Jeden z nich opracował sposób na uzyskanie mocy, która pozwoli im ochronić ich miasto.

Sam Levinson łączy siły z Zendayą i Johnem Davidem Washingtonem w nostalgicznym, romantycznym dramacie. Pewien filmowiec (Washington) i jego dziewczyna (Zendaya) wracają do domu po uroczystej premierze filmu w oczekiwaniu na fantastyczne recenzje i finansowy sukces. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje na temat ich związków wystawiające na próbę siłę ich miłości. We współpracy z operatorem Marcellem Revem Levinson stworzył film równie świeży, co oryginalny. To oda do wielkich hollywoodzkich romansów, a także szczery wyraz wiary w przyszłość kina.

Jeśli chcecie z kolei poznać pełną listę tytułów, to zapraszamy poniżej. Została ona podzielona na gatunki tak, by łatwiej byłoby śledzić losy filmów, które mogą Was zainteresować.

Beauty

Biały Tygrys (22 stycznia)

Blonde

Bruised

Concrete Cowboy

Cząstki kobiety (7 stycznia)

Fever Dream

Malcolm i Marie (5 lutego)

Monster

Niezatytułowany film Alexandre’a Moratto

Niezatytułowany projekt Grahama Kinga

Róża Bombaju

The Guilty

The Hand of God

The Power of the Dog

The Starling

Wykopaliska (29 stycznia)

WESTERN

The Harder They Fall

KOMEDIA

8 Rue de l'Humanité

Afterlife of the Party

Don't Look Up

Dwóch Ojców

Moxie (3 marca)

O wszystko zadbam (19 lutego)

Pranksterzy w trasie

The Last Mercenary

Thunder Force

DLA CAŁEJ RODZINY

A Boy Called Christmas

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Dzień na tak (12 marca)

Nightbooks

ʻOhana: Najcenniejszy skarb (29 stycznia)

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Skater Girl

The Loud House Movie

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

MUSICAL

A Week Away

tick, tick...BOOM

W komentarzach możecie dać znać o filmach, które najbardziej Was zaciekawiły.