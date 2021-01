Inteligentne okulary od Facebooka coraz bliżej

Debiut jeszcze w tym roku.





Inteligentne okulary to dobry pomysł?

Okulary nie będą wyposażone w nakładkę cyfrową kojarzącą się z rozszerzoną rzeczywistością. Jesteśmy podekscytowani, ale nie chcemy robić zbędnego szumu. Projektu nie nazywamy nawet jako wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość, ale jako po prostu inteligentne okulary.

Mark Zuckerberg wraz z zespołem od kilku lat stara się dynamicznie rozwijać segment rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości . Ba! Społecznościowy gigant swego czasu w humorystyczny sposób przyznał, że sprzedaż gogli VR jest niezwykle niska. Kluczowa ma tu być bowiem inwestycja w przyszłość, więc Facebook nie myśli nawet o wycofaniu się z branży.W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z zapowiedzią projektu Aria, czyli inteligentnych okularów, które tak naprawdę. Przyznają to sami producenci, którzy zdradzili właśnie co nieco szczegółów w komunikacie wydanym dla Bloomberg Andrew Bosworth, szef działu sprzętowego Facebooka, stwierdził następująco:Są to podobne słowa do tych wypowiedzianych rok temu przez Marka Zuckerberga. Przy zapowiedzi Aria opisał sprzęt jako po prostu „ładnie wyglądające okulary, które można nosić cały dzień i przy okazji wchodzić w interakcje z hologramami, obiektami cyfrowymi oraz dowiadywać się różnych rzeczy. Wszystko przy ciągłej obecności wśród ludzi i otaczającego świata”.Tego typu rozwiązanie brzmi na razie ładnie na papierze, ale już niedługo będziemy mogli się przekonać o praktycznej stronie urządzenia. Projekt Aria ma pojawić się. Jeśli okulary okażą się świetnym wynalazkiem i Facebook trafi w dziesiątkę, to kto wie – może właśnie w tym kierunku podąży sektor AR?Źródło: Bloomberg (via Tech Radar ) / Foto. Facebook