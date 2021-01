Sony rezygnuje z produkcji większości modeli PlayStation 4

To było do przewidzenia.

Początek końca PlayStation 4

Źródło: Sony

Od premiery PlayStation 5 minęły już prawie dwa miesiące. Konsoli rzecz jasna praktycznie nie sposób na razie dostać w sklepach, lecz problemy z niedoborami mają się za niedługo skończyć. Nic więc dziwnego, że Sony powoli zaczyna rezygnować z produkcji „czwórki”.Japoński koncern nie chce pozostawiać konsumentom wyboru i kusić ich do wyboru sprzętu z poprzedniej generacji. Pierwsze doniesienia o wstrzymaniu linii produkcyjnych PlayStation 4 pojawiły się zresztą już miesiąc temu. Wtedy też w oficjalnym sklepie pojawiła się informacja o „śmierci” modelu Pro Nie musieliśmy długo czekać na podjęcie podobnych kroków jeśli chodzi o inne warianty urządzenia. Tym razem chodzi jednak o japoński oddział Sony. Jeśli odwiedzimy tamtejszą stronę , to zauważymy, że jedynym wymienionym modelem jest. Mówimy więc o najsłabszym przedstawicielu ósmej generacji.Oczywiście na razie informacja dotyczy wyłącznie japońskiego rynku, lecz. Koncern z pewnością skupi się teraz na promocji i dostarczaniu do sklepów odpowiednich ilości „piątki”. Warto mieć na uwadze, że wszystkie dotychczasowe linie produkcyjne PS4 nie zostaną opuszczone – posłużą one do tworzenia PS5.Ktoś może zarzucić teraz gigantowi hipokryzję, bo przecież było mówione, że niemalże ośmioletni sprzęt nadal będzie wspierany. No tak – w tej kwestii zupełnie nic się nie zmienia. Aktualizacje systemowe do „czwórki” nadal będą wydawane, co do tego nie ma wątpliwości. Łatki są jednak kierowane do osób, które już PS4 posiadają – zachęcanie nowych osób do zakupu tejże konsoli raczej mija się z celem.Źródło: Slash Gear , Sony / Foto. pixabay.com (InspiredImages)