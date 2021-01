Wezwania do zapłaty zaległego Abonamentu RTV. Zobacz, czy je dostaniesz

Poczta Polska działa stanowczo.

Abonament RTV. Wezwanie do zapłaty

z nadpłaty podatku dochodowego,

z rachunku bankowego dłużnika,

z pensji,

z emerytury,

za pośrednictwem komornika.

Abonament RTV. Kto dostanie wezwanie w pierwszej kolejności?

Abonament RTV - wysokość w 2021 roku

Wysokość abonamentu radiowego w 2021 roku:

7,50 zł za miesiąc

14,60 zł za dwa miesiące

21,60 zł za trzy miesiące

42,80 zł za sześć miesięcy

81,00 zł za rok kalendarzowy

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2021 roku:

24,50 zł za miesiąc

47,50 zł za dwa miesiące

70,60 zł za trzy miesiące

139,70 zł za sześć miesięcy

264,60 zł za rok kalendarzowy

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

powyżej 75. roku życia (bez dodatkowego wniosku)

inwalidzi wojenni lub wojskowi

osoby z I grupy inwalidzkiej

osoby powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury w wysokości nie przekraczającej 50% średniego wynagrodzenia

Abonament RTV w 2021 roku. Likwidacja abonamentu RTV zapowiadana jest od lat, jednakże 2021 rok jest kolejnym, w którym wielu Polaków będzie musiało wnieść zań stosowną opłatę. Co więcej, z początkiem nowego roku ruszyło polowanie na osoby niepłacące abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kto może spodziewać się wezwania do zapłaty od Poczty Polskiej?Poczta Polska wysyła do dłużników abonamentowych wezwania do zapłaty. Czas na opłacenie wezwania do zapłaty wynosi zaledwie 7 dni. W razie nieuregulowania daniny publicznej, fiksus ściągnie pieniądze:Wezwania do zapłaty wysyłane są przede wszystkim do osób, które zarejestrowały swój odbiornik radiowy lub telewizyjny i przestały za niego płacić. Z oczywistych względów wezwania nie są rozsyłane do obywateli, którzy odbiorników nie zarejestrowali. Ci muszą uważać na kontrolerów Poczty Polskiej - tych jednak nie trzeba wpuszczać do mieszkania.Istnieje obowiązek wpuszczenia komornika w razie zalegania z karą już naliczoną. W sytuacji otrzymania wezwania do zapłaty, najlepiej jest je zapłacić, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.Abonament RTV w 2021 roku podrożał o 50 groszy w przypadku opłaty za odbiornik radiowy i 1,80 zł za telewizor lub radio i telewizor. Utrzymana została 10-procentowa zniżka za opłacanie abonamentu na okres dłuższy niż miesiąc.Ustawowo zwolnione z płacenia abonamentu RTV są osoby:Źródło: mat. własny