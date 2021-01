IKEA z makietami PlayStation 5 i Xbox Series X. Pomogą w wyborze mebli

Mądre podejście.

IKEA pomoże w wyborze szafki RTV

Dostępność konsol nowych generacji woła na razie o pomstę do nieba. PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S od dłuższego czasu wydają się być towarem deficytowym. Niedługo powinno się to rzecz jasna zmienić, lecz na razie nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zakup tychże sprzętów. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by już teraz wybrać odpowiednią szafkę RTV.Wiele osób zapewne uda się po nią do IKEI. Szwedzki gigant przewidział taki scenariusz i odpowiednio się na niego przygotował. Na portalu Reddit użytkownicy zaczęli publikować dosyć zabawne zdjęcia przedstawiająceKartonowe „pudełka” z każdej niemalże strony okraszone zostały strzałkami i liczbami przedstawiającymi faktyczny rozmiar konsol. Zaznaczone w milimetrach i calach długości mają pomóc w wyborze odpowiedniej wielkości mebla, na którym urządzenie będzie stać. Czyż to nie genialne?spędzonego na mierzeniu konsol. Oczywiście można to sprawdzić w internecie, lecz fizyczne makiety są raczej lepsze od suchej teorii. Super!Nie wiadomo jednak czy IKEA zdecyduje się na rozesłanie takich makiet na wszystkie rynki. Oficjalny komunikat ze strony firmy się nie ukazał, więc zapewne mamy do czynienia wyłącznie z projektem pilotażowym. Kto wie, może już niedługo w Polsce zobaczymy tego kartonowe odzwierciedlenia PlayStation 5 i Xbox Series X? Byłoby świetnie.Źródło: Reddit / Foto. Microsoft, Sony