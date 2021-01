TikTok został pozwany… przez 12-latkę

Zaskakujące wydarzenie.

TikTok ponownie na celowniku

Źródło: TikTok

TikTok to coraz popularniejsza platforma społecznościowa, która od pewnego czasu wywołuje niemałe kontrowersje. Niejednokrotnie bowiem można było usłyszeć o niewystarczającej ochronie danych osobowych oraz prywatności nieletnich. Temat powraca niczym bumerang.Redakcja portalu Bloomberg opublikowała właśnie raport dotyczący sprawy 12-latki, która zdecydowała się na pozwanie firmy ByteDance z powodu podejrzeń o, do czego przyczynił się londyński sąd – wszystko z obawy o ewentualne prześladowanie jej przez użytkowników TikToka i znajomych. Dla oszczędzenia sobie negatywnych i wrogich reakcji postanowiono więc zwrócić się o traktowanie dziewczynki jako bezimiennej.Sędzia zajmujący się sprawą – Mark Warby – stwierdził, że. Trudno na ten moment przewidzieć jak rozwinie się sytuacja, lecz trzeba przyznać, iż już teraz prezentuje się ona dosyć… dziwnie.Pewnie część osób pomyślała o tym, że TikTok jest przecież dostępny dla osób powyżej 13 roku życia. Tak, to prawda. Firma ByteDance nie chce jednak tracić użytkowników, więc pomyślano o dosyć sprytnym obejściu przepisów. Jeśli na danym koncie aktywna jest kontrola rodzicielska, to nieletni poniżej 13 lat może bez przeszkód korzystać z usługi.Pojawią się jednak wtedy pewne ograniczenia. Takie osoby mogą tworzyć treści, lecz bez opcji publikacji. Oglądanie materiałów także jest okraszone obostrzeniami, gdyż są dostępne wyłącznie filmy oznaczone jako przystępne dla dzieci.O nich dowiemy się zapewne dopiero, gdy cała sprawa już się zakończy.Źródło: Bloomberg / Foto. pixabay.com (konkarampelas)