Switch Station – powstała specjalna wersja konsoli dla szpitali

Świetna inicjatywa.

Nintendo działa też charytatywnie

Źródło: Starlight Children's Foundation

Gry wideo to nie tylko rozrywka, ale także sposób na ucieczkę od trudów życia codziennego. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę amerykański oddział Nintendo oraz fundacja Starlight Children’s Foundation – organizacje zdecydowały się na dosyć uroczą pomoc milionom dzieci przebywającym w szpitalach.Ich partnerstwo trwa tak naprawdę już od 28 lat. Przez ten czasoferujących możliwość zabawy na SNES, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii oraz Wii U. W ten sposób około 11,6 miliona chorych dzieci mogło choć na moment zapomnieć o chorobie.Powyższe zestawienie konsol wydaje się dosyć niepełne, prawda? Na szczęście pod koniec grudnia zeszłego roku postanowiono w końcu je uzupełnić. Zaprezentowano bowiem, a także 25 fabrycznie zainstalowanych tytułów. Mowa tu o m.in. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2, Super Mario Party, Pokémon: Let's Go Pikachu, Super Mario Odyssey, Stardew Valley, Cuphead czy Minecraft.Sam “stojak” został zaprojektowany w taki sposób, by był łatwy w dezynfekcji i transporcie. Dlatego też konstrukcja nie posiada zbyt wielu drobnych elementów oraz wyposażona jest w specjalne kółka. Oczywiście nie zabrakło odpowiednich rozmiarów monitora, a także kontrolera.Switch Station trafia powoli do amerykańskich szpitali w całym kraju. W Polsce z pewnością Nintendo na podobny krok się nie zdecyduje, lecz kto wie –Byłoby świetnie.Źródło i foto: Starlight Children’s Foundation