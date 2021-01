Steam z kolejnym rekordem. Platforma coraz popularniejsza

Robi wrażenie.





Steam świetnie powitał rok

Źródło: SteamDB

Steam to niewątpliwie najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowych gier wideo. Potwierdzają to między innymi statystyki, które donoszą o dziesiątkach milionów aktywnych użytkowników. Usługa od Valve może pochwalić się właśnie kolejnym pobitym rekordem.W grudniu informowaliśmy Was o tym, że do Steama było zalogowanych jednocześnie ponad 24,7 milionów osób . Jak się okazuje, liczba ta jest już nieaktualna. Z danych podawanych przez portal SteamDB wynika, iż 3 stycznia 2021 roku ustanowiony został jeszcze wyższy wynik.Robi wrażenie. Oczywiście należy rozróżnić dwie kwestie. Podany rezultat to osoby, które były jedynie zalogowane do sklepu, a więc miały go odpalonego w tle lub przeglądały dostępne zasoby.W jakąkolwiek produkcję grało „zaledwie” 7,4 miliona fanów cyfrowej rozrywki. Tu nie sposób wspomnieć o pobiciu jakiegokolwiek rekordu. Stało się to ostatnio 4 kwietnia 2020 roku, kiedy to ponad 8,2 miliona osób w coś grało.Jak widać, Steam staje się coraz popularniejszy i praktycznie kilka razy w roku możemy natknąć się na wieści o nowych rekordach. Oczywiście teraz dzieje się to nieco szybciej i dynamiczniej ze względu na nagromadzenie wielu wydarzeń.Do wzrostu zainteresowania grami przyczyniła się chociażby pandemia koronawirusa, która praktycznie wymusiła u wielu użytkowników pobyt w domu, a co za tym idzie – znalazło się nieco więcej wolnego czasu. Nie należy także zapominać o premierze Cyberpunka 2077 oraz zimowej wyprzedaży.Źródło: SteamDB / Foto. Valve