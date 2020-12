Za Amazon Prime Video można teraz płacić w złotówkach

Drobny, lecz ważny szczegół.

Amazon Prime Video jest teraz "bardziej polski"

Źródło: Amazon Prime Video (via Upflix)

Sytuacja na streamingowym rynku nie jest klarowna. Jeszcze kilka lat temu można było śmiało powiedzieć, że (przynajmniej w Polsce) Netflix jest niepodważalnym liderem. Jeśli patrzeć wyłącznie na liczby to wciąż tak jest. Pod względem jakości coraz bardziej przebija się jednak HBO GO (niedługo HBO Max) oraz Amazon Prime Video.Ta ostatnia platforma jest w naszym kraju wciąż dosyć obca. Co prawda jej popularność wzrosła ostatnio dzięki promocji sieci komórkowej Play (klienci mogą cieszyć się darmowym dostępem do Amazon Prime Video na 6 miesięcy), lecz np. część moich znajomych o usłudze nawet nie słyszała.Zespół Jeffa Bezosa coraz śmielej zdaje się wchodzić na polski rynek. Ostatnio można było nawet usłyszeć plotki o obsłudze naszego języka przez asystenta głosowego Alexa. Faktyczne zmiany zostały jednak właśnie wprowadzone w Amazon Prime Video. Mimo obecności polskiej wersji aplikacji oraz tłumaczenia licznych treści wideo,Teraz się to zmieniło. Na stronie serwisu pojawił się. Miesięczny dostęp został wyceniony na, czyli niemalże identycznie, jak to było do tej pory w przypadku przeliczenia z europejskiej waluty.Jest to dosyć drobna zmiana, lecz może zwiastować rewolucję jeśli chodzi o obecność Amazona w Polsce. Kto wie, może ekspansja nastąpi już w 2021 roku? Nie pozostaje nic oprócz uzbrojenia się w cierpliwość i oczekiwania nowin.Źródło: Upflix / Foto. Amazon