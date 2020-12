Internauta zgrał pełnometrażowy film na dyskietkę 1,44 MB. Jak to możliwe?

Shrek w nowej jakości.

Shrek na dyskietce to najlepsze, co dziś zobaczycie

Żyjemy w okresie wszechobecnych wielkich ekranów, ostrego jak brzytwa obrazu i czystego dźwięku. Często jednak można usłyszeć o „starych czasach”, kiedy to na telefonie mieściło się zaledwie kilka piosenek, a podstawowym nośnikiem były dyskietki o zawrotnej pojemności ponad 1 MB.Internetowa społeczność bywa dosyć kreatywna i często spod jej rąk wychodzą naprawdę intrygujące projekty. Nie inaczej jest i tym razem. Użytkownik portalu Reddit o pseudonimie GreedyPaint podjął się z pozoru niemożliwego do wykonania zadania. Mowa o umieszczeniu całego filmu Shrek na… dyskietce . Udało mu się.Mężczyzna wykorzystał specjalny kodek x265, który zmniejszył rozdzielczość obrazu do 120 x 96 pikseli, a liczbę klatek na sekundę do 4. Rozmiar tak skompresowanego materiału wyniósł 1,37 MB, czyli na dyskietce zostało nawet jeszcze trochę miejsca! Warto zaznaczyć, że płyta DVD, na której oryginalnie wydany został Shrek ma pojemność 4,7 GB.Z kolei do odtworzenia filmu, który został podłączony do stacji dyskietek. W ten sposób powstał system nazwany LimaTek DiskMaster, który po uruchomieniu na telewizorze (zresztą adekwatnym do czasów dyskietek) wyświetla specjalny ekran główny z prośbą o włożenie dysku. Wtedy dzieje się magia.Zresztą, sami zobaczcie: