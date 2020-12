Piractwo ma się dobrze. Oto najczęściej pobierany serial w 2020 roku

Jeden z najlepszych seriali tego roku.

Mandalorian w tym roku bił rekordy popularności w sieci

Disney plus w Polsce nie ma

Jak obejrzeć Mandaloriana w Polsce?

Grudzień to miesiąc podsumowań. Jak co roku postanowiliśmy się przyjrzeć temu, który serial w 2020 roku cieszył się największą popularnością wśród piratów. Okazuje się, że w mijającym roku za pośrednictwem torrentów (i nie tylko) najchętniej nielegalnie pobierano produkcję, której w zeszłorocznym zestawieniu przypadło dopiero trzecie miejsce. Czy już domyślasz się o jakim dziele mowa?Przez kilka lat z rzędu najczęściej pobieranym na torrentach serialem była Gra o Tron. W końcu została... zdetronizowana. Najczęściej pobieranym nielegalnie serialem 2020 roku był Mandalorian - ekskluzywna superprodukcja platformy Disney+ ze świata Gwiezdnych Wojen, będąca trzecim najchętniej pobieranym na torrentach serialem 2019 roku. Przypominam, że wyemitowano niedawno ostatni odcinek najprawdopodobniej ostatniego, drugiego sezonu serii.Mandalorian cieszy się ogromnym uznaniem miłośników Star Wars ze względu na fantastycznie rozpisany scenariusz, wciągającą fabułę, ciekawe podejście do prowadzenia akcji oraz "to coś", czego brakowało fanom w ostatnich trzech częściach gwiezdnej sagi.Drugim najczęściej pobieranym przez piratów serialem był The Boys z Amazon Prime, a trzecim Westworld z HBO. Dalsze miejsca w rankingu przypadły kolejno produkcjom: Vikings, Star Trek: Picard, Rick and Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow, FlashDlaczego tak często "piracono" akurat Mandaloriana? Cóż, moim zdaniem to dość proste. Dostępność platformy dystrybucji cyfrowej Disney+ jest mocno ograniczona na całym świecie. Filmy z uniwersum Star Wars mają natomiast fanów w niemal każdym zakątku globu. Powszechnie chwalony Mandalorian po prostu musiał zwieść na pokuszenie miliony internautów - to było oczywiste...Jeśli nie chcesz uciekać się do pobierania serialu z torrentów, możesz spróbować skorzystać z VPN . Sprawdź wcześniej, który z usługodawców VPN gwarantuje odblokowanie Disney+ w Polsce i... do dzieła.Źródło: Torrentfreak