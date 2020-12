Powstała niezwykła konsola inspirowana kostką Rubika. Oto WowCube

Ciekawe urządzenie.

Elektroniczna kostka Rubika

Kostka Rubika, zabawka wynaleziona w 1974 roku przez Erno Rubika, doczekała się niespodziewanej wersji. Zespół, w skład którego wchodzi ojciec i syn – Ilya i Savva Osipov, stworzył urządzenie o nazwie WowCube. To przenośna konsola, która właśnie została uhonorowana nagrodą w ramach konkursu CES 2021 Innovation Awards.WowCube to urządzenie w kształcie sześcianu, które posiada po cztery wyświetlacze IPS z każdej ze swoich stron. Zatem, w sumie posiada on 24 wyświetlacze. W jego wnętrzu znalazło się zaś osiem mikroprocesorów oraz akcelerometr. Tak jak w przypadku kostki Rubika, użytkownicy mogą obracać jego mniejsze kostki wzdłuż wielu osi, zmieniając położenie poszczególnych ekranów względem siebie.To co przede wszystkim odróżnia WowCube od kostki Rubika, to fakt, że jej ściany można przesuwać nie tylko po to, by dopasować do siebie różne kolory. Korzystając ze specjalnej aplikacji, którą można zainstalować na urządzeniu z systemem iOS lub Android, użytkownicy mogą wygrywać do elektronicznej kostki przeróżne gry – za pośrednictwem Bluetooth.