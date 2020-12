To krótkie wideo na zawsze zmieni Twoją percepcję czasu

Poznaj historię Ziemi.



Jak wiadomo, Ziemia ma swoje lata. Dokładniej mówiąc, ma ona jakieś 4,5 miliarda lat. Biorąc pod uwagę to, jak krótko my, ludzie, żyjemy, trudno nam pojąć skalę tego czasu. Na szczęście, swego czasu powstało wideo, które całkiem nieźle to obrazuje – przedstawiając historię Ziemi na nietypowej osi czasu.



Dzieje Ziemi na wizualizacji

Business Insider, który stworzył wspomniane wideo, ukazał to, co dotychczas miało miejsce na naszej planecie, rozpościerając oś czasu na mapie – między Los Angeles a Nowym Jorkiem, czyli miastami leżącymi po dwóch przeciwnych stronach Stanów Zjednoczonych. Pierwsze znajduje się na wybrzeżu zachodnim, zaś drugie na wschodnim i dzieli je jakieś 2400 mil czyli 3900 kilometrów.



Jak wiadomo, Ziemia ma swoje lata. Dokładniej mówiąc, ma ona jakieś 4,5 miliarda lat. Biorąc pod uwagę to, jak krótko my, ludzie, żyjemy, trudno nam pojąć skalę tego czasu. Na szczęście, swego czasu powstało wideo, które całkiem nieźle to obrazuje – przedstawiając historię Ziemi na nietypowej osi czasu.Business Insider, który stworzył wspomniane wideo, ukazał to, co dotychczas miało miejsce na naszej planecie, rozpościerając oś czasu na mapie – między Los Angeles a Nowym Jorkiem, czyli miastami leżącymi po dwóch przeciwnych stronach Stanów Zjednoczonych. Pierwsze znajduje się na wybrzeżu zachodnim, zaś drugie na wschodnim i dzieli je jakieś 2400 mil czyli 3900 kilometrów.