Samsung usuwa "dowody" śmiania się z Apple za brak ładowarek w zestawie

Wniosek? Lepiej milczeć niż wyśmiewać

Wyśmiewanie konkurencji to dosyć obusieczny miecz. Przekonał się o tym Samsung, który jeszcze kilka miesięcy temu pokazywał całemu światu, że do jego smartfonów dołączane są ładowarki i słuchawki. Była to odpowiedź na decyzję Apple o zaprzestaniu dodawania tego akcesorium do nowych iPhone’ów. Cóż, koreański producent zapewne pluje sobie teraz w brodę.Praktycznie od lipca można odnaleźć w sieci informacje o tym, jakoby Samsung planował pozbyć się ładowarek ze smartfonowych zestawów . Jednak dopiero na początku grudnia trafiono na niepodważalny dowód. Wszystko za sprawą dokumentacji agencji certyfikacyjnej ANATEL, według której trzy nowe flagowce producenta nie pojawią się w akompaniamencie z adapterem i przewodem.Oczywiście nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Samsung jeszcze w październiku wyśmiewał Apple publikując reklamy o dołączanej do smartfonów Galaxy ładowarce. Wpisy zostały właśnie usunięte z profili społecznościowych, ale chyba każdy już dobrze wie, że w internecie nic nie ginie.Czujne oko użytkowników (pierwsza była redakcja Gizchina) w porę to zauważyło. Pojawiły się nawet. Co ciekawe, to nie pierwsza taka gafa – Samsung swego czasu nie mógł przecież zrozumieć usunięcia gniazda 3,5 mm minijack przez giganta z Cupertino, po czym… sam się ich pozbył.Pozostaje wyłącznie czekać na zapowiedź nowych smartfonów Galaxy bez ładowarki w zestawie. Wtedy zapewne to koreański producent będzie musiał postawić czoła krytyce. Z jego strony pojawią się niewątpliwie argumenty (np. o charakterze ekologicznym) tłumaczące podjętą decyzję, ale chodzi tu raczej o sam fakt wyśmiewania konkurencji, by potem uczynić to samo.Źródło: Gizchina iMore / Foto. Samsnung - Instalki.pl